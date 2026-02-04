«УП» назвала «генератора тревоги» в окружении Зеленского

«УП»: вместо Ермака рядом с Зеленским появился новый человек, говорящий о врагах

Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин стал главным «генератором тревоги», постоянно говорящим, что «вокруг враги», сказал источник «УП» в «Слуге народа». По словам собеседников, он влияет на кадровые решения

Дмитрий Литвин и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

После отставки бывшего главы офиса украинского президента Андрея Ермака советник главы государства по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин стал главным «генератором тревоги» для президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе последнего и Верховной раде Украины.

«Возле президента всегда есть человек, который ему [врет], что все вокруг враги. Раньше этим занимался Андрей Борисович [Ермак], сейчас — Литвин», — сказал член правящей партии «Слуга народа».

По их словам, Литвин пытается вмешиваться в процессы, к которым не имеет никакого отношения — от изменения формулировок в юридических документах до влияния на кадровые назначения. В частности, он сорвал назначение мэра города Чортков Владимира Шматько главой Тернопольской областной военной администрации, напомнив о старом уголовном деле против него, поясняют собеседники «УП».

Непосредственным начальником Литвина является сам президент, поясняет издание. Источники в офисе главы государства, однако, сказали, что преемник Ермака, экс-глава ГУР Кирилл Буданов, пока не пытался ослабить влияние Литвина.

Дмитрий Литвин занимает должность советника президента Украины по вопросам коммуникаций с сентября 2024 года.

В середине ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что провело операцию «Мидас», касающуюся коррупции в энергетике, и разоблачило схему с получением незаконных доходов от подрядчиков. По данным следствия, ее организатором выступил бизнесмен Тимур Миндич — давний соратник Зеленского. Позднее представители НАБУ провели обыски у Ермака в рамках дела Миндича. Через несколько часов после обысков Зеленский заявил что Ермак ушел в отставку по «собственному желанию». «Состоится перезагрузка офиса президента Украины», — добавил он.

По данным Национальной ассоциации адвокатов Украины, Ермак после увольнения возобновил адвокатскую деятельность, приостановленную около шести лет назад. «Зеркало недели» в то же время писало, что тот на самом деле «никуда не ушел» и каждый вечер общается с Зеленским.