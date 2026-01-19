Заседание по иску ЦБ к Euroclear назначили на 4 марта

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Арбитражный суд Москвы назначил заседание по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн руб. на 4 марта. Это следует из картотеки арбитражных судов.

Слушания пройдут в закрытом режиме. Об этом ходатайствовали представители ЦБ. Суд также отказал частным инвесторам в присоединении к разбирательству.

Иск к Euroclear Банк России подал в декабре 2025 года. ЦБ обвинил депозитарий в совершении незаконных действий, которые причиняют убытки и лишают регулятор возможности распоряжаться активами и ценными бумагами.

В исковом заявлении к Euroclear позиция регулятора сводится к тому, что заблокированные активы являются собственностью России. Как сообщили источники РБК, ЦБ считает, что действия депозитария по исполнению зарубежных санкций представляет собой злоупотребление правом и нарушение публичного порядка. В результате этих действий, согласно иску, был причинен ущерб на сумму €200,1 млрд, включая €18,64 млрд упущенной выгоды.

ЦБ подал иск, после того как Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок. Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами считает воровством и готова дать на это ответ. В Кремле заявляли, что ответственность за конфискацию зарубежных активов России будут нести как страны, так и конкретные люди.