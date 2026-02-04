Появились фотографии со второго раунда переговоров России, Украины и США в ОАЭ

Второй раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Фоторепортаж

В Абу-Даби проходит второй раунд переговоров России и Украины при посредничестве США. Встреча идет в закрытом формате. Ожидается, что она продлится два дня

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российская делегация прибыла в Абу-Даби около полуночи по московскому времени 4 февраля. Как и в прошлый раз, переговорную группу возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков.

Вскоре спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с борта самолета.

Video

Украинская делегация прибыла на переговоры и начала первые встречи днем 4 февраля. Ее возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Фото: mofa.gov.ae

Первые фото с переговоров опубликовал МИД ОАЭ. Делегации России и Украины сидят друг напротив друга, а между ними — делегация США. В нее вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Фото: mofa.gov.ae

Власти ОАЭ выразили надежду на прогресс в переговорах. Он возможен на основе результатов первого раунда, прошедших в ОАЭ в конце января, отметили в МИД страны.

Фото: mofa.gov.ae

Переговоры России и Украины пройдут в закрытом режиме, журналисты приглашены не будут. Пресс-конференция по окончании встречи не запланирована, сообщил источник «РИА Новости». Он не исключил, что по результатам будет опубликовано итоговое коммюнике.

Фото: mofa.gov.ae

Прошлые переговоры в ОАЭ, состоявшиеся с 23 по 24 января, также шли в закрытом режиме.