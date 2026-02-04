 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
0

Второй раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Фоторепортаж

Появились фотографии со второго раунда переговоров России, Украины и США в ОАЭ
Сюжет
Мирный план по Украине
В Абу-Даби проходит второй раунд переговоров России и Украины при посредничестве США. Встреча идет в закрытом формате. Ожидается, что она продлится два дня

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российская делегация прибыла в Абу-Даби около полуночи по московскому времени 4 февраля. Как и в прошлый раз, переговорную группу возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков.

Фото: kadmitriev / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Вскоре спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с борта самолета.

Второй раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Фоторепортаж
Video

Украинская делегация прибыла на переговоры и начала первые встречи днем 4 февраля. Ее возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Фото: mofa.gov.ae
Фото: mofa.gov.ae

Первые фото с переговоров опубликовал МИД ОАЭ. Делегации России и Украины сидят друг напротив друга, а между ними — делегация США. В нее вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Фото: mofa.gov.ae
Фото: mofa.gov.ae

Власти ОАЭ выразили надежду на прогресс в переговорах. Он возможен на основе результатов первого раунда, прошедших в ОАЭ в конце января, отметили в МИД страны.

Фото: mofa.gov.ae
Фото: mofa.gov.ae

Переговоры России и Украины пройдут в закрытом режиме, журналисты приглашены не будут. Пресс-конференция по окончании встречи не запланирована, сообщил источник «РИА Новости». Он не исключил, что по результатам будет опубликовано итоговое коммюнике.

Фото: mofa.gov.ae
Фото: mofa.gov.ae

Прошлые переговоры в ОАЭ, состоявшиеся с 23 по 24 января, также шли в закрытом режиме.

Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина
Абу-Даби ОАЭ переговоры Россия Украина
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
