Украинская делегация начала встречи в Абу-Даби

Украинская делегация прибыла на переговоры в Абу-Даби (ОАЭ) и начала первые встречи, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, приближенный к украинской переговорной команде.

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Изначально предполагалось, что встреча состоится 1 февраля, однако впоследствии даты перенесли на 4-5 февраля. Ключевой темой переговоров, как и в прошлый раз, станет территориальный вопрос. Однако этим повестка не ограничится.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов «к реальным шагам» и отметил, что достижение прочного и продолжительного мира реально. Тогда же украинский лидер провел совещание с переговорной группой, в которую вошли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, советник офиса президента Александр Бевз, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Во главе российской делегации находится начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Он также возглавлял делегацию на первом этапе переговоров, которые состоялись 23 и 24 января в закрытом режиме.