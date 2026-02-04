 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины
Украинская делегация начала встречи в Абу-Даби

Переговоры России и Украины

Украинская делегация начала встречи в Абу-Даби
Украинская делегация прибыла на переговоры в Абу-Даби (ОАЭ) и начала первые встречи, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, приближенный к украинской переговорной команде.

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Изначально предполагалось, что встреча состоится 1 февраля, однако впоследствии даты перенесли на 4-5 февраля. Ключевой темой переговоров, как и в прошлый раз, станет территориальный вопрос. Однако этим повестка не ограничится.

Костюков возглавит российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби
Политика
Игорь Костюков

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов «к реальным шагам» и отметил, что достижение прочного и продолжительного мира реально. Тогда же украинский лидер провел совещание с переговорной группой, в которую вошли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, советник офиса президента Александр Бевз, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Во главе российской делегации находится начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Он также возглавлял делегацию на первом этапе переговоров, которые состоялись 23 и 24 января в закрытом режиме.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Абу-Даби переговоры Делегация Украины
