Мосгорсуд отменил приговор Татьяне Лазаревой
Мосгорсуд по жалобе прокуратуры отменил приговор по второму делу телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом иноагентом) и отправил его на новое рассмотрение, сообщил ТАСС адвокат Леонид Соловьев.
«По мнению прокурора, не тот суд рассмотрел дело: должен был мировой судья, а рассмотрел районный суд», — пояснил юрист.
Дело Лазаревой передали мировому судье на новое рассмотрение.
Решение касается дела против телеведущей об уклонении от обязанностей иноагента. Соловьев ранее пояснял, что районные суды не имеют права рассматривать дела по ст. 330.1 УК.
В октябре прошлого года Пресненский суд Москвы заочно приговорил Лазареву к семи годам колони. Наказание назначено по совокупности приговоров: в декабре 2024-го телеведущую заочно приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете), затем ей добавили полгода в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
Материал дополняется.
