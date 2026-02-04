 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мосгорсуд отменил приговор Татьяне Лазаревой

Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Мосгорсуд по жалобе прокуратуры отменил приговор по второму делу телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом иноагентом) и отправил его на новое рассмотрение, сообщил ТАСС адвокат Леонид Соловьев.

«По мнению прокурора, не тот суд рассмотрел дело: должен был мировой судья, а рассмотрел районный суд», — пояснил юрист.

Дело Лазаревой передали мировому судье на новое рассмотрение.

Решение касается дела против телеведущей об уклонении от обязанностей иноагента. Соловьев ранее пояснял, что районные суды не имеют права рассматривать дела по ст. 330.1 УК.

В октябре прошлого года Пресненский суд Москвы заочно приговорил Лазареву к семи годам колони. Наказание назначено по совокупности приговоров: в декабре 2024-го телеведущую заочно приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете), затем ей добавили полгода в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Теги
Татьяна Лазарева
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Три крупных криптовалюты показали рост до 100% вопреки обвалу биткоина Крипто, 10:32
«Фенербахче» объявил о подписании контракта с чемпионом мира Н’Голо Канте Спорт, 10:27
Politico сообщило об оптимизме в США и Киеве перед переговорами с Россией Политика, 10:27
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $800 млрд Бизнес, 10:24
После обстрела ряд школ Белгородской области перевели на дистант Политика, 10:24
Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби Политика, 10:24
Мосгорсуд отменил приговор Татьяне Лазаревой Политика, 10:18
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Красноярском крае уволили вахтера школы после нападения ученицы с ножом Общество, 10:16
Заключенный исправительной колонии на Кубани планировал теракт и убийство Общество, 10:07
В Кузбассе оценили влияние схемы «вези или плати» на железной дороге Бизнес, 10:07
Поцелуй дементора. Почему даже один нытик разрушает работу команды Образование, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
В России начнут серийное производство двигателей для БПЛА Технологии и медиа, 10:01
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки в январе Недвижимость, 10:00