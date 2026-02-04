 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч дронов-камикадзе
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Пентагон к 2027 году запланировал создать запас сотен тысяч дронов-камикадзе и пригласил участвовать в программе 25 компаний, среди которых украинские General Cherry Corp и Ukranian Defence Drones Tech Corp
Фото: generalcherry.fpv / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: generalcherry.fpv / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Пентагон к 2027 году запланировал создать запас сотен тысяч ударных беспилотников (дронов-камикадзе), об этом сообщается на сайте Минобороны США.

Министр обороны Пит Хегсет поручил разработать стратегию закупок, направленную на быстрое оснащение американской армии беспилотниками. Теперь министерство объявило 25 участников первого этапа программы Drone Dominance Program (DDP), направленной «на реформирование системы закупок с целью быстрого развертывания недорогих односторонних ударных беспилотников в масштабах всей страны в рамках укрепления американского арсенала свободы».

В числе приглашенных компаний — украинские General Cherry Corp и Ukranian Defence Drones Tech Corp.

Первый этап Gauntlet стартует 18 февраля в Форт-Беннинге, где военные будут проводить испытания и оценивать системы поставщиков. Он завершится в начале марта, когда будут размещены заказы на поставку прототипов на сумму около $150 млн. Поставки начнутся вскоре после этого и продолжатся в течение следующих пяти месяцев. Всего будет четыре этапа.

Президент США Дональд Трамп осенью говорил о возможности сотрудничества с Украиной в беспилотной отрасли. За последние несколько лет использование БПЛА в военных действиях, по его словам, «действительно вышло на первый план», а Украина производит «очень хорошие дроны».

Euractiv рассказал о трудностях в ЕС при реализации плана перевооружения
Политика
Фото:Fabian Bimmer / Getty Images

Осенью украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал две крупные сделки с Вашингтоном — Mega Deal (о покупке оружия у Соединенных Штатов) и Drone Deal. В рамках последней США будут закупать беспилотники напрямую, пояснял Зеленский. Летом Financial Times писала, что Украина предложила США оружейную сделку в обмен на гарантии безопасности.

По словам президента, страна в 2026 году сможет производить собственных дронов и ракет на $35 млрд. «Мы готовы к открытию экспортных платформ оружия в Европе, США и других странах при условии контроля и защиты наших технологий», — отмечал он. Украина будет в первую очередь обеспечивать оружием себя, а излишки отдавать на экспорт, объяснял Зеленский. Поставки будут контролируемыми, чтобы такое оружие не оказалось у России, говорил он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Пентагон беспилотники Украина
Материалы по теме
Bild узнала, что Германия не готова к атаке с применением химоружия
Политика
В $1 трлн аналитики оценили возможную замену Европой войск и оружия США
Политика
ЕС решил закупать оружие для боев в Арктике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Стало известно, когда Долина купила квартиру в Юрмале Общество, 08:59
Алиев и Пашинян встретились в Абу-Даби Политика, 08:50
Тихое взыскание: как ФНС доначисляет налоги зарубежным компаниям россиянПодписка на РБК, 08:40
Напавшую с ножом на одноклассницу в Красноярском крае отправили в ИВС Общество, 08:39
70 лет золоту сборной СССР по хоккею на дебютной Олимпиаде. Как это было Спорт, 08:33
В Эстонии объяснили задержание шедшего в Россию контейнеровоза Общество, 08:33
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина Политика, 08:32
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Минобороны сообщило, что за ночь над Россией сбито 24 беспилотника Политика, 08:12
«Пугающе идеальные лица»: почему индустрия красоты растет даже в кризисПодписка на РБК, 08:09
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов Политика, 08:07
₽12 трлн без санкций. Какие способы разморозки активов россиян сработалиПодписка на РБК, 08:02
Синоптик предсказал самую холодную пятидневку в XXI веке Город, 07:53
Axios узнал о переносе переговоров США и Ирана в Оман Политика, 07:31