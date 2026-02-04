США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

Пентагон к 2027 году запланировал создать запас сотен тысяч дронов-камикадзе и пригласил участвовать в программе 25 компаний, среди которых украинские General Cherry Corp и Ukranian Defence Drones Tech Corp

Фото: generalcherry.fpv / Facebook

Пентагон к 2027 году запланировал создать запас сотен тысяч ударных беспилотников (дронов-камикадзе), об этом сообщается на сайте Минобороны США.



Министр обороны Пит Хегсет поручил разработать стратегию закупок, направленную на быстрое оснащение американской армии беспилотниками. Теперь министерство объявило 25 участников первого этапа программы Drone Dominance Program (DDP), направленной «на реформирование системы закупок с целью быстрого развертывания недорогих односторонних ударных беспилотников в масштабах всей страны в рамках укрепления американского арсенала свободы».

В числе приглашенных компаний — украинские General Cherry Corp и Ukranian Defence Drones Tech Corp.

Первый этап Gauntlet стартует 18 февраля в Форт-Беннинге, где военные будут проводить испытания и оценивать системы поставщиков. Он завершится в начале марта, когда будут размещены заказы на поставку прототипов на сумму около $150 млн. Поставки начнутся вскоре после этого и продолжатся в течение следующих пяти месяцев. Всего будет четыре этапа.

Президент США Дональд Трамп осенью говорил о возможности сотрудничества с Украиной в беспилотной отрасли. За последние несколько лет использование БПЛА в военных действиях, по его словам, «действительно вышло на первый план», а Украина производит «очень хорошие дроны».

Осенью украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал две крупные сделки с Вашингтоном — Mega Deal (о покупке оружия у Соединенных Штатов) и Drone Deal. В рамках последней США будут закупать беспилотники напрямую, пояснял Зеленский. Летом Financial Times писала, что Украина предложила США оружейную сделку в обмен на гарантии безопасности.

По словам президента, страна в 2026 году сможет производить собственных дронов и ракет на $35 млрд. «Мы готовы к открытию экспортных платформ оружия в Европе, США и других странах при условии контроля и защиты наших технологий», — отмечал он. Украина будет в первую очередь обеспечивать оружием себя, а излишки отдавать на экспорт, объяснял Зеленский. Поставки будут контролируемыми, чтобы такое оружие не оказалось у России, говорил он.