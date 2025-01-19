Советник Трампа анонсировал «решения по Ирану» в феврале

Действия Израиля сломили ХАМАС, «Хезболлу», Асада и иранскую ПВО, за счет чего Тегеран утратил позиции, заявил Майк Уолтц и пообещал важные решения в феврале. WSJ узнала, что Трамп намерен ужесточить санкции против иранской нефти

Майк Уолтц (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Администрация нового президента США Дональда Трампа в течение февраля будет принимать «ключевые решения» в отношения Ирана, момент для этого настал, заявил его советник по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире CBS.

Иран сейчас находится в затруднительном положении в результате действий Израиля, поскольку его силы ПВО уничтожены, ливанская проиранская группировка «Хезболла» «обезглавлена» операцией с подрывом пейджеров и раций, убит ее лидер Хасан Насралла, покушение на которого прежде считалось слишком эскалационным, чего нельзя не делать.

«И знаете что? Они сделали это. И теперь это привело к тому, что в Ливане появился реальный шанс. Это привело к падению [сирийского президента Башара] Асада и его жестокой диктатуры. Это привело к полной изоляции ХАМАС. Они всегда думали, что «Хезболла» придет на помощь. Но теперь это не так, и я думаю, что это главная причина, по которой они сейчас заключили сделку», — сказал Уолтц.

Вместе с тем Уолтц отказался раскрыть подробности будущих действий. В ответ на вопрос телеведущей, поддержал бы Трамп израильский удар по иранским ядерным объектам, советник ответил: «Не будем забегать вперед в принятии этих решений».

Трамп в преддверии инаугурации, которая состоится 20 января, говорил о планах «максимального давления» на Иран, а на вопрос о возможных военных ударах отвечал фразой «все может произойти».

По информации The Wall Street Journal, Белый дом будет стремиться перекрыть нефтяные доходы Ирана в том числе путем преследования зарубежных трейдеров и портов, которые обслуживают иранское топливо.

Минюст США прошлой осенью предъявил обвинение гражданину Ирана, подозреваемому в намерении убить Трампа по заказу Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Политик и сам говорил, что Тегеран стоит за попыткой убить его.

Власти Ирана эти сведения отрицают. «Ни в коем случае. Мы никогда не пытались этого сделать и никогда не будем», — ответил иранский президент Масуд Пезешкиан. Как узнал NBC, осенью Тегеран через Швейцарию передал письменные заверения, что не будет пытаться убить Трампа.