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Политика ,  
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Fox News рассказал, как Иран скрывает ядерные разработки

Fox News: Иран скрывает ядерные разработки на объектах космической программы
Иран скрывает разработки под видом работы на двух объектах - в Космическом центре Шахруд и на космодроме космодром Имама Хомейни в городе Семнан, говорится в отчете NCRI. Иран заявлял о планах мирно использовать ядерную энергию

Секретное агентство Министерства обороны Ирана, отвечающее за ядерные разработки, ведет свою деятельность на объектах космической программы страны. Об этом говорится в докладе базирующегося в Париже Национального совета сопротивления Ирана (National Council of Resistance of Iran, NCRI), передает Fox News.

«Национальный совет сопротивления Ирана» (NCRI) — это иранская оппозиционная группа, базирующаяся в Париже. NCRI аффилирован с «Народной моджахедской организацией», которая считает себя правительством в изгнании и выступает за свержение нынешний иранской власти.

Агентство, именуемое Организацией оборонных инноваций и исследований (SPND), осуществляет свою деятельность на двух объектах, ранее признанных космическими испытательными и стартовыми площадками, сообщили источники, внедренные в иранское руководство.

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NCRI заподозрил Иран в использовании своей космической программы для разработки технологий, которые могут быть в дальнейшем использоваться в программе создания ядерного оружия. Разработка таких технологий маскируется деятельностью коммерческих предприятий, говорится в отчете.

«Отчеты, собранные из десятков источников и тщательно проверенные, свидетельствуют о том, что в последние месяцы SPND активизировало свои усилия по созданию ядерных боеголовок на объектах Шахруд и Семнан», — говорится в докладе NCRI.

На одном из объектов, в Космическом центре Шахруд, который, предположительно, мог использоваться Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана для разработки баллистических ракет средней дальности, размещены «крупные» силы SPND, следует из документа.

По данным источников, знакомых с деятельностью этого центра, «эксперты SPND работают над ядерной боеголовкой для твердотопливной ракеты Ghaem100 с дальностью полета более 3000 км и мобильной стартовой площадкой». О разработке ракеты Ghaem-100, которая может использоваться для вывода в космос низкоорбитальных спутников, а также как баллистическая ракета, Иран объявил в 2022 году. В NCRI утверждают, что Ghaem-100 «скопирована с северокорейских ракет».

Вторая площадка — космодром Имама Хомейни, первый космодром Ирана, расположенный в городе Семнан. С него в декабре Иран запустил в космос свою самую тяжелую в своей истории ракету с полезным грузом, работающую на жидком топливе.

Согласно отчету NCRI, Иран продолжает использовать технологию для разработки ракет, работающих на жидком топливе, например, ракеты Simorgh с дальностью полета более 2,9 тыс. км. Она может использоваться для запуска в космос более тяжелых спутников, но также способна нести ядерную боеголовку, отметили в организации.

Свое ядерное строительство Иран возобновил в 2019 году — через год после того, как США вышли из «ядерной сделки». В соответствии с ней в обмен на снятие санкций Тегеран брал на себя обязательство, что минимум до 2030 года не будет обогащать уран выше 3,67% (это концентрация радиоактивного изотопа урана-235, необходимая для работы атомных электростанций; уровень обогащения, необходимый для создания ядерного оружия, — более 90%).

Иран публично заявлял о планах продолжить «мирную эксплуатацию ядерной энергии» и подчеркивал, что ведет сотрудничество с Международным агентством атомной энергии (МАГАТЭ).

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран ядерная программа


 

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