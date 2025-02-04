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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Сальвадор предложил США отправить преступников в местную тюрьму

Президент Сальвадора предложил США местную тюрьму для опасных преступников
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент Сальвадора предложил США за небольшую плату отправлять американских преступников в «мегатюрьму» CECOT. Вашингтон воспринял идею положительно. Пенитенциарную систему Сальвадора критикуют правозащитники
Центр содержания террористов&nbsp;&mdash; тюрьма строгого режима, расположенная в Теколуке, Сальвадор
Центр содержания террористов — тюрьма строгого режима, расположенная в Теколуке, Сальвадор (Фото: Presidencia El Salvador / Getty Images)

Президент Сальвадора Найиб Букеле предложил США размещать опасных американских преступников в тюрьме республики. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в столице латиноамериканской страны.

«Он предложил разместить в своей тюрьме опасных американских преступников, содержащихся под стражей в нашей стране, включая граждан США и лиц, имеющих вид на жительство», — сказал госсекретарь (цитата по The Washington Post).

США «невероятно благодарны» главе Сальвадора за это предложение, подчеркнул Рубио. Он также отметил, что уже обсудил этот вопрос с президентом Дональдом Трампом.

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Букеле подтвердил, что сделал соответствующее предложение Вашингтону. Он рассказал в X, что предложил Соединенным Штатам «возможность передать на аутсорсинг часть своей пенитенциарной системы».

«Мы готовы принимать в нашу мегатюрьму (CECOT) только осужденных преступников (включая осужденных граждан США) в обмен на плату», — написал президент Сальвадора. По словам Букеле, плата будет относительно низкой для США, но существенной для самого Сальвадора, и позволит сделать тюремную систему республики более устойчивой.

Речь идет о Центре по сдерживанию терроризма, открытом в 2023 году и рассчитанном на содержание 40 тыс. заключенных, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, жесткая политика Букеле по борьбе с преступностью значительно снизила уровень бандитизма в стране, но привлекла внимание правозащитных организаций.

Правозащитники, в частности, обвиняли местную полицию в неизбирательных арестах и злоупотреблениях. Они также критиковали сальвадорские тюрьмы из-за переполнения, «бесчеловечных условий» и недостатка еды и воды.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс назвала предложение властей Сальвадора «исключительным жестом, который ранее не делала ни одна страна». Соглашение, по ее словам, стало одним из многих, достигнутых в ходе визита Рубио в Сальвадор. Она также рассказала об обещании властей республики Сальвадора принять «агрессивных нелегальных иммигрантов, включая членов венесуэльской банды Tren de Aragua, а также нелегальных преступников из любой страны».

Дональд Трамп после прихода к власти начал активную борьбу с нелегальными мигрантами и преступниками. После угроз Вашингтона ввести пошлины в размере 25% на ее товары принять депортируемых из США мигрантов согласилась Колумбия. Забрать назад своих граждан, нелегально въехавших в Соединенные Штаты, в том числе членов преступной группировки Tren de Aragua, также согласилась Венесуэла, говорил Трамп. Из США, по его словам, сейчас выдворяется рекордное число нелегалов и преступников.

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Сальвадор США тюрьмы
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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