Маск заявил о выплатах Минфина США группам террористов и мошенников

Минфин США одобрял платежи мошенническим и террористическим группам, заявил бизнесмен Илон Маск в Х, ссылаясь на результаты работы возглавляемого им департамента эффективности государственного управления (DOGE).

«Команда DOGE обнаружила, среди прочего, что должностные лица, утверждающие платежи в Минфине, были проинструктированы всегда одобрять платежи, даже известным мошенническим или террористическим группам. Они буквально ни разу не отказали в платеже за всю свою карьеру. Ни разу», — заявил Маск.

О каких группах идет речь, он не уточнил.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что глава Минфина Скотт Бессент дал нескольким представителям DOGE доступ к федеральной платежной системе для контроля и ограничения государственных расходов. По данным газеты, в 2023 году этой системой была обработана информация о платежах на сумму более чем в $5 трлн.

Издание отмечало, что пока неясно, заблокировала ли команда Маска какие-либо платежи после получения доступа к системе. Сенатор-демократ Рон Уайден из штата Орегон предупредил, что доступ бизнесмена к системе может привести конфликту интересов, так как в ней есть данные о выплатах «конкурентам компаний, принадлежащих Маску».

DOGE (аббревиатура созвучна с названием криптовалюты Dogecoin, которую давно поддерживает Маск) создан для оптимизации государственных расходов и повышения эффективности правительства. Бизнесмен утверждал, что планирует сократить бюджет «по меньшей мере» на $2 трлн (в 2024 финансовом году государственные расходы США составили $6,75 трлн).

Соруководителем DOGE вместе с Маском должен был стать бизнесмен Вивек Рамасвами, но он в итоге отказался от этого. The Washington Post писала со ссылкой на источники, что между предпринимателями произошел раскол.

С одной стороны, Рамасвами и Маск разделяли радикальное видение сокращения правительства, но с другой, их стратегии достижения этой цели различались и в конечном итоге были несовместимы. Рамасвами изучал, какие государственные ведомства можно закрыть без одобрения конгресса, и видел в DOGE неправительственный орган, схожий с аналитическим центром, добивающийся значительных перемен, которые затем можно будет кодифицировать в законодательство.

Маск в подобных процессах заинтересован не был, он полагал, что DOGE должна работать как небольшая организация внутри правительства с доступом к крайне конфиденциальной информации, а также избегающая судебных исков с требованием раскрыть содержимое заседаний и протоколы.