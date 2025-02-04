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Военная операция на Украине ,  
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Рютте решил держать в «тайне» от Путина видение урегулирования на Украине

Генсек НАТО решил держать в тайне от Путина видение урегулирования на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Генсек НАТО отметил, что у него есть идеи по тому, каким будет урегулирование конфликта на Украине, но он сказал, что это нужно в секрете, чтобы «делать Путина умнее, чем он уже есть»
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Rodrigo Antunes / Reuters)

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Bild отказался раскрыть, какими видит возможные формы мирного урегулирования между Россией и Украиной, сказав, что это пока лучше оставить в секрете от президента Владимира Путина.

«Я не могу сейчас точно описать, как будут проходить эти переговоры. У меня уже есть идеи, как это может выглядеть. Но мы не хотим делать Путина умнее, чем он уже есть. Мы оставим это небольшой тайной. Только конец ясен: после этого Путин больше никогда не попытается повторить такое», — сказал он.

Рютте добавил, что Запад должен обеспечить Киеву наилучшее возможное положение», что означает поддержку его оружием и обучение украинских солдат. Он подчеркнул, что мирное соглашение должно быть «устойчивым», чтобы российская сторона не могла взять под контроль другие территории Украины.

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Россия называла свои условия для переговоров и режима прекращения огня с Украиной: это вывод украинских военных с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Киева от стремления в НАТО; нейтральный статус Украины; отмена санкций; международное признание российскими новых регионов и Крыма.

Путин отмечал также, что итоговый документ нужно будет подписывать с легитимными властями, к которым президента Украины Владимира Зеленского он не относит, так как срок его полномочий истек в мае прошлого года.

Украина настаивает на том, что ее нужно пригласить в НАТО, а также на получении гарантий безопасности от Запада, которые будут включать получение оружия и меры по поддержке украинской оборонной промышленности. В числе других возможных опций обсуждалось размещение европейских миротворческих сил на Украине.

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мирные переговоры Украина Марк Рютте НАТО
Марк Рютте фото

Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

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