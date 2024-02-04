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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом счел уловкой помощь Израилю без Украины

Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю без Украины
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Военная операция на Украине
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала планы палаты представителей, контролируемой республиканцами, рассмотреть законопроект о военной помощи для Израиля без Украины «уловкой» и «циничным политическим маневром»

Администрация президента США Джо Байдена выступила против планов палаты представителей конгресса США, контролируемой республиканцами, рассмотреть законопроект о военной помощи для Израиля без Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она назвала действия палаты «уловкой» и «циничным политическим маневром».

По ее словам, администрация «месяцы» работает с сенатом над соглашением о национальной безопасности, которое «защитит границу и обеспечит поддержку Украины и Израиля». И в тот момент, когда оно «уже неизбежно», республиканцы в Палате представителей придумывают «свой последний циничный политический маневр». Безопасность Израиля не должна быть политической игрой, отметила Жан-Пьер. «Мы решительно выступаем против этой уловки», — сказала представитель Белого дома, подчеркнув, что это не способствует ни обеспечению безопасности границы, ни помощи народу Украины и мирным палестинцам.

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Палата представителей на следующей неделе собирается рассмотреть законопроект о выделении Израилю $17,6 млрд, деньги для Украины в нем не предусмотрены.

Сенат, контролируемый демократами, намерен представить свой законопроект, в которой войдет военная помощь не только для Израиля, но и для Украины. В нем также, как ожидается, предусмотрят предложения по укреплению границы США с Мексикой. На этом настаивают республиканцы в обмен на выделение дополнительной военной помощи.

В ноябре 2023 года палата представителей одобрила законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд — Украина в нем тогда также не упоминалась. Байден пообещал наложить вето на законопроект, если тот будет согласован без учета помощи Киеву.

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Конгресс в конце 2023 года не смог одобрить пакет расходов в размере более $100 млр. Из этой суммы $61,4 млрд, в частности, было предназначено для поддержки Киева, $14,3 млрд — для Израиля.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Украина «почти ничего не производит», а получает вооружения «на халяву». «Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, заканчивается», — говорил Путин.

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Елена Чернышова
палата представителей США Белый дом военная помощь Украина Израиль
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