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Байден согласился не сбивать китайский зонд над США

Байден согласился с военными, что не нужно сбивать замеченный над США китайский зонд
Военные «настоятельно рекомендовали» не сбивать аэростат, замеченный над территорией США. Вашингтон считает, что это зонд-шпион. В Пекине утверждают, что это метеозонд, отклонившийся от курса из-за ветра

Президент США Джо Байден согласился с военными, которые рекомендовали не сбивать залетевший на территорию страны китайский зонд, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит газета The Washington Post.

По ее словам, Байдену доложили о случившемся и он попросил представить варианты ответа. Военные «настоятельно рекомендовали» не сбивать аэростат, который Соединенные Штаты называют зондом-шпионом, из-за возможной угрозы для населения от обломков. Американский лидер выразил согласие, рассказала Жан-Пьер. «Очевидно, что президент всегда будет ставить безопасность американского народа на первое место. Мы внимательно следим за [зондом] и держим все варианты на столе», — сказала представитель Белого дома.

Аэростат был замечен на высоте 60 тыс. футов (18 км) над штатом Монтана, где расположены шахты для ядерных ракет. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, зонд останется в воздушном пространстве США еще «на несколько дней».

Госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу отложил свою запланированную поездку в Китай. МИД КНР подтвердил, что зонд — китайский, но утверждает, что это метеозонд, который сбился с курса. Блинкен готов посетить Пекин, «как только позволят условия», уточнил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. При этом госсекретарь заявил главе МИД Китая Цинь Гану, что появление зонда в воздушном пространстве страны равносильно «нарушению суверенитета США», сообщил Прайс.

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Теги
Елена Чернышова
Джо Байден зонд Китай
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