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Эксперты объяснили, почему ПВО США трудно сбить зонд из Китая

Американские власти могли отказаться от идеи сбить залетевший на их территорию китайский аэростат по многим причинам, в том числе потому, что это очень неудобная цель для систем ПВО и ПРО, считают опрошенные РБК эксперты
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Инцидент с залетевшим на территорию США китайским зондом вновь осложнил отношения между двумя странами. Белый дом решил отложить из-за него визит в КНР госсекретаря Энтони Блинкена. В Пекине пояснили, что зонд действительно китайский, но предназначен для гражданских целей и отклонился от маршрута из-за сильных ветров.

Пентагон объяснил, что надувной зонд не представляет угрозы для безопасности США и поэтому его решили не сбивать.

Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. В Монтане и прилегающих штатах расположены важные военные объекты США, включая аэродромы со стратегическими бомбардировщиками и на ракетной базе Мальмстрем — с баллистическими ракетами Minuteman III.

РБК опросил экспертов, которые объяснили, почему американцы не применили системы ПВО против аэростата.

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин пояснил, что зонды довольно сложно сбивать. «Я не исключаю, что Пентагон просто не хочет у всех на глазах предпринимать неудачные попытки», — сказал он. Лямин пояснил, что во времена холодной войны аэростаты были очень популярны и активно применялись «с обеих сторон».

«Аэростат может летать выше, чем может достать ПРО, при этом камеры, которые на нем установлены, могут давать картинку значительно лучше, чем на спутниках. Другое дело — сделать аэростат, который сможет летать на такой высоте, не очень просто», — пояснил эксперт. На большой высоте действуют мощные воздушные потоки, поэтому аэростат может преодолеть тысячи километров и долететь от Китая до США, хотя его могли запустить и с корабля в Тихом океане.

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Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин подтвердил, что США активно применяли подобные аппараты для разведки над территорией СССР вплоть до 1980-х годов.

«Они запускались с территории одной лояльной США страны, например европейской, летели до другой союзной с США страны в Азии — насколько помню, это был Пакистан», — рассказал он.

Кашин сообщил, что для советских сил ПВО воздушные шары были трудной целью. «Какие-то шары советское ПВО сбивало, какие-то сбить было очень трудно, потому что шары летают очень высоко — выше, чем самолеты. Высота может быть до 30 км. Кроме того, оболочка шара — из тканевого или полимерного материала. Он плохо отражает радиолучи, и очень сложно навести на такой аппарат зенитные и авиационные ракеты с радиолокационным наведением», — пояснил эксперт.

Однако развитие спутниковых технологий привело к сворачиванию разведки зондами. «Вместе с тем шар имеет возможности, которых у спутников нет. Например, он может проводить замеры состава атмосферы, что может быть полезно, например, в части разведки ядерных производств, ядерных объектов. Кроме того, шар дешевле спутника, и его можно оперативно направить в тот район, где разведывательный спутник не летает. Шар может дополнять спутник. Ниша использования шаров уменьшилась с развитием космической техники, но не исчезла», — заключил он.

Тем не менее даже сейчас зонды используются, продолжил Кашин, в том числе и Россией.

«Обычно это привязной аэростат: он висит где-то над вашей территорией, привязан кабелем к земле, его поднимают на высоту нескольких километров, и у него там установлены радиолокационная станция, сенсорные камеры. С такой высоты он «видит» на огромные расстояния и может передать вам какую-то информацию», — сказал Кашин.

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