Эрдоган заявил о готовности поговорить с Россией по Сирии «без гнева»

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Анкаре не нужно вступать в серьезное противоречие с Россией по Сирии. Это он объяснил стратегическими проектами с Москвой

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна не должна вступать в серьезное противоречие с Россией по Сирии. Об этом президент сказал на борту самолета после визита в Украину. Расшифровку его беседы с журналистами приводит турецкий телеканал NTV.

«Вы знаете, что у нас сейчас есть очень серьезные стратегические инициативы с Россией», — отметил турецкий лидер. Он пояснил, что это трубопровод «Турецкий поток», который поставляют газ из Россию в Украину, поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», а также отношения в сфере туризма.

«Поэтому мы сядем и поговорим обо всем. Без гнева», — заключил президент Турции.

Ранее, пять турецких военных и три гражданских специалиста погибли при обстреле сирийской армии на территории провинции Идлиб. В ответ Турция атаковала позиции Сирии и «нейтрализовала» по словам Эрдогана 76 военных. Он призвал Россию не стоять на пути турецких военных во время их ответных атак и сообщил, что до российской стороны был донесен сигнал «не переходите нам дорогу».

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