Экономколлегия Верховного суда удовлетворила 98% рассмотренных жалоб

Верховный суд России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда с 1 января 2025 года по 18 декабря поступила 27 481 жалоба, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда.

Число полученных коллегией жалоб снижается год от года: в 2024 их было больше на 28,2% (38 276 жалоб), в 2023 — на 42% (47 424). Также по сравнению с прошлыми годами снизился процент запросов, которые коллегия по экономическим спорам приняла для рассмотрения. Если годом ранее она не отклонила 1,28% жалоб (491), то в этот раз — 1,05% (289 кассационных жалоб были приняты к рассмотрению).

В целом, коллегии ВС отклоняют 97-99% поступающих к ним жалоб. По данным за 2024 год, в коллегию по гражданским делам поступило 70 363 жалобы и представления, из них были пересмотрены 737 (1,1%). Выше процент в коллегии по административным делам: поступило 10 966 жалоб и представлений, из них было рассмотрено 260 (2,3%). В коллегии по уголовным делам в 2024 году получили 26 007 жалоб и представлений прокуроров, рассмотрели — 775 дел (3,2%).

Суд вынес 18 095 определений об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании. Большинство отклоненных жалоб касались дел о несостоятельности или банкротстве (5272 случаев), о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору купли-продажи (1613 случая), об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) госорганов или органов местного самоуправления (1593 случая), неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору подряда (1412 жалоб).

Еще 5531 жалоба не могла быть рассмотрена в установленном порядке или не относилась к компетенции суда, но была рассмотрена консультантами управления по организационному обеспечению рассмотрения обращений ВС.

Какие дела рассматривает коллегия по экономическим спорам Судебная коллегия по экономическим спорам — подразделение Верховного суда, которое занимается спорами в сфере бизнеса и экономики. Туда попадают жалобы на дела компаний, предпринимателей и госорганов, если они уже прошли арбитражные суды и кассационные инстанции, но стороны считают, что в деле допущены существенные ошибки. Судьи проверяют, правильно ли нижестоящие суды применили закон. На рассмотрение попадают, как правило, споры, которые имеют принципиальное значение для всей судебной практики. Решения коллегии по таким делам задают ориентиры для арбитражных судов страны. Коллегия может после рассмотрения оставить судебные акты без изменения, а жалобу — без удовлетворения; отменить или изменить решения нижестоящих судов полностью или частично; направить дело на новое рассмотрение в нижестоящий арбитражный суд или — в редких случаях — принять новый судебный акт, если обстоятельства дела установлены и не требуют дополнительного исследования.

Какие экономические дела рассмотрела коллегия

В кассационном порядке коллегия рассмотрела 289 дел, в том числе о банкротстве, корпоративных спорах, оспаривании нормативных актов и действий властей и должностных лиц. Только в семи случаях после рассмотрения в судебном заседании коллегия решила отказать в удовлетворении жалоб. Из них 282 жалобы (97,6%) были удовлетворены с отменой или изменением судебных актов, из них 12 — после отмены заместителем председателем Верховного суда определения об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании.

Большинство рассмотренных жалоб (71) касались дел о банкротстве, еще 24 — корпоративных споров − 24; 21 дело было об оспаривании решений государственных органов.

Чаще всего коллегия отменяла решения судов первой инстанции — они были отменены по 185 делам (64%), еще по 8 делам были отменены определения первой инстанции (2,8%).

Решения апелляционных и кассационных инстанций отменялись одинаковое число раз. 13% отмененных постановлений были вынесены апелляционными инстанциями (без отмены решений судов первой инстанции), из них по 30 делам — с оставлением в силе решений судов первой инстанции, а по 8 — с направлением дела на новое апелляционное рассмотрение.

По 38 делам (13%) были отменены постановления судов кассационной инстанции без отмены судебных актов нижестоящих инстанций, из них 37 — с оставлением в судебного акта апелляционной инстанции и одно с направлением дела на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции.

Коллегия рассматривала в 2025 году ряд вызвавших резонанс дел: так в октябре 2025 года она поддержала отмену патента изобретателя «Мобильного телефона с экстренной связью», который судился из-за своего изобретения с российской «дочкой» Apple. В 2024 коллегия вернула в нижестоящие суды прецедентное дело о взыскании убытков с консалтинговой компании Ernst & Young из-за «ошибок» ее налоговых консультантов. В 2024 году она запретила предоставлять ФАС доступ к банковской тайне и отменила отказ взыскать долги с наследников бизнесмена Михаила Шефера.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей в декабре предостерег от «принятия решений в угоду региональным и местным властям, обслуживания интересов корпораций и коммерческих структур». Он также напомнил, что судебные решения «не должны содержать намеков, ничем не подкрепленных оценочных суждений, порождать двойственность толкования, а тем более являться катализатором мошеннических и иных незаконных схем».