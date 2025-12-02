 Перейти к основному контенту
Краснов предостерег судей от решений в угоду властям и корпорациям

Судебные решения «не должны содержать намеков, ничем не подкрепленных оценочных суждений, порождать двойственность толкования», отметил глава Верховного суда
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: пресс-служба Верховного суда России)

Председатель Верховного суда Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей России предупредил, что вне зависимости от уровня совершения любых коррупционных действий реакция будет «бескомпромиссной», передает корреспондент РБК. Он указал, что «принятие решений в угоду региональным и местным властям, обслуживание интересов корпораций и коммерческих структур недопустимы».

Краснов подчеркнул, что судебные решения «не должны содержать намеков, ничем не подкрепленных оценочных суждений, порождать двойственность толкования, а тем более являться катализатором мошеннических и иных незаконных схем».

Судьи избрали нового главу совета вместо Момотова
Политика
Михаил Птицын

В своем обращении к судейскому сообществу Краснов оценил высокое качество судебной системы. Он рассказал, что за 11 месяцев суды всех уровней рассмотрели свыше 25 млн дел. Краснов назвал повышение качества судебных решений одной из актуальных задач. По его словам, она находится в прямой взаимосвязи с уровнем социальной и экономической стабильности, доверия населения к правосудию и государству в целом.

Кроме того, Краснов заявил, что для снижения нагрузки на суды, которая остается предельно высокой, в особенности в Москве и области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, были приняты новые нормативные решения (например, установление внесудебного взыскания задолженности по налогам и сборам с физических лиц, новый механизм апелляционного обжалования в порядке гражданского судопроизводства). Также новый председатель Верховного суда инициировал ревизию статистики, анализ документооборота для исключения повторяющихся операций, неэффективных шаблонов и форм отчетности, а также поручил перераспределить вакантные должности в судах страны.

Кроме того, Краснов заявил, что в Верховном суде разработана Концепция цифровой трансформации судебной системы, а также рассказал про планы развития и совершенствования системы обучения и повышения квалификации для судей.

Краснов назначил своего бывшего заместителя главой департамента ВС
Политика
Геннадий Лопатин

Совет судей России действует в России с 2002 года и является выборным органом судейского сообщества. Он формируется Всероссийским съездом судей из числа судей федеральных судов, а также судов субъектов Российской Федерации. Пленарные заседания Совета судей созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Рабочим органом Совета судей является Президиум, который создается для оперативного коллегиального решения вопросов и созывается не реже четырех раз в год. Совет судей России также избирает из своего состава подотчетных ему председателя Совета судей России и его заместителей, которые также являются руководителями секций (судов общей юрисдикции, арбитражных судов и военных судов).

