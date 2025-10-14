 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Верховный суд поддержал отмену патента судящегося с Apple изобретателя

Верховный суд России
Верховный суд России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Верховный суд России оставил в силе судебные акты, подтвердившие законность решения Роспатента об аннулировании патента изобретателя из Москвы Арташеса Икономова на «Мобильный телефон с экстренной связью», из-за которого Икономов судится с российской «дочкой» Apple, сообщает «РИА Новости».

Как следует из материалов дела, судья Владимир Попов, изучив кассационную жалобу Икономова, не нашел оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.

В июне 2024 года патент Икономова был аннулирован палатой по патентным спорам по требованию «Эппл Рус» (российское юрлицо Apple). Палата приняла такое решение «с учетом истечения срока действия патента [действовал с 2013 года до конца 2023-го] и аргументов сторон».

Во время рассмотрения дела адвокат Дарья Ермолина и патентный поверенный Юрий Пыльнев, представлявшие интересы Apple, настаивали на отсутствии в полезной модели Икономова признака новизны и соответствия условию промышленной применимости. Также Ермолина указывала на недобросовестное поведение изобретателя, назвав его «патентным троллем». По ее словам, имеющиеся у Икономова патенты позволяют ему подавать аналогичные иски к таким площадкам, как «Яндекс Такси» и другим.

Роспатент отказал Apple в регистрации изобразительного знака AirPlay
Технологии и медиа
Фото:Jellyfishpao / Shutterstock

Модель Икономова представляет собой смартфон с модулями, позволяющими в экстренных ситуациях отправить сообщение, в том числе голосовое, в службу спасения с автоматическим присоединением к сообщению координат телефона. Отправка сообщения в службу спасения доступна даже в тех случаях, когда не работает сим-карта или нет положительного баланса.

Роспатент согласился с доводами компании «Эппл Рус», что те же существенные признаки заложены в патент, выданный в США в феврале 2013 года, раньше патента Икономова.

В августе из материалов дела стало известно, что Мосгорсуд возобновил процесс по иску Икономова о взыскании с «дочки» Apple 294 млрд руб. компенсации за нарушение прав на его патент. Первая инстанция ранее отклонила иск, но на стадии апелляции Мосгорсуд в 2023 году назначил по делу повторную оценочную экспертизу. Предполагалось, что ее проведение займет два месяца, однако исследование затянулось, отмечает «РИА Новости».

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Apple суд патенты патентный спор
