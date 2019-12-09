Верховный суд отменил отказ во взыскании долгов с наследников бизнесмена

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила решение нижестоящих судов, отказавшихся удовлетворить иск «дочки» «Роснефти» к наследникам бизнесмена Михаила Шефера

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда 9 декабря, рассмотрев кассационную жалобу ООО «РН-Востокнефтепродукт», отменила решения нижестоящих судов, отказавших «дочке» «Роснефти» в привлечении к субсидиарной ответственности наследников Михаила Шефера. По мнению жалобщика, именно Шефер контролировал компанию «Амурский продукт», которой «РН-Востокнефтепродукт» передал на хранение похищенные в итоге нефтепродукты, однако погиб до того, как убытки удалось с него взыскать.

«В части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности решение отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В остальном оставить решение без изменений», — передала РБК решение пресс-служба Верховного суда.

Нижестоящие суды в своих решениях руководствовались тем, что требования к Шеферу неразрывно связаны с его личностностью и не могут быть переведены на наследников. Однако в кассационной жалобе «РН-Востокнефтепродукт» такой вывод был назван ошибочным, так как обязательства Шефера возникли до открытия наследства и подлежали включению в него.

В преддверии рассмотрения дела в Верховном суде партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников сообщил РБК, что вопрос привлечения к субсидиарной ответственности наследников должника законодательно не урегулирован. Однако эксперт прогнозировал, что Верховный суд с высокой долей вероятности займет позицию кредитора.

Дата нового рассмотрения иска в суде первой инстанции (Арбитражный суд Амурской области) пока не определена.