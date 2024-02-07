Верховный суд пересмотрел дело об «ошибках» налоговых консультантов E&Y

Верховный суд вернул в суды нижних инстанций прецедентное дело о взыскании убытков с консалтинговой компании Ernst & Young: она оказала налоговую услугу, которая, как утверждает клиент, привела к доначислению ему налогов

Фото: posudacenter.ru

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда вернула на рассмотрение в суды нижних инстанций значимый для отрасли налогового консалтинга иск новосибирской фирмы «Посуда-Центр сервис» (сеть магазинов товаров для дома) против московского филиала аудиторской компании Ernst & Young (EY, с 2022 года вышла из международной сети, сменила бренд на Б1. — РБК) о взыскании убытков за оказание некачественной налоговой консультации. Ранее все три инстанции арбитражных судов встали на сторону EY.

В основе спора — разработанная консультантом методика списания товарных потерь, которой ретейлер пользовался при расчете налога на прибыль. Методика была признана налоговиками неправомерной, из-за чего заказчику были доначислены налоги и с него были взысканы штрафы.

Юристы называли это дело важным для всего рынка консультационных услуг. Сумма иска — 11,7 млн руб. Заседание коллегии Верховного суда состоялось 6 февраля. «Отменить решение суда 1-й инстанции, постановление (определение) суда апелляционной инстанции, постановление (определение) суда кассационной инстанции полностью и направить дело на новое рассмотрение», — говорится в резолютивной части решения (мотивировочная часть появится позднее).

Суть дела

Согласно фабуле дела, ООО «Посуда-Центр сервис» и компания «Эрнст Энд Янг (СНГ) Б.В.» заключили договор оказания консультационных услуг в 2015 году. Сумма контракта составляла $5,9 тыс., что было эквивалентно 398 тыс. руб. Одной из услуг было создание методики списания товарных потерь: она предусматривала, что клиент может учесть эти потери в составе убытков и тем самым уменьшить налог на прибыль. В число ее положений входило, что одним из видов товарных потерь, имеющихся у фирмы, являются хищения товаров на торговых площадках.

Налоговый кодекс позволяет отнести к внереализационным расходам убытки «в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены». Однако факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти, говорится в законе. Разработанная методика не требовала обращаться в правоохранительные органы при каждом хищении, а EY в судах ссылался на то, что сложившаяся в то время судебная практика не трактовала как обязательное подтверждение любой недостачи справкой из государственного органа.

В 2018 году по результатам выездной проверки «Посуда-Центр сервис» межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Новосибирской области доначислила компании налог на прибыль в сумме 37 млн руб. и налог на добавленную стоимость в сумме 30,7 млн руб. Из них 27,8 млн руб. налога на прибыль и 25 млн руб. НДС было доначислено из-за неправомерного, по мнению налогового органа, учета товарных потерь по недостачам, возникшим в результате хищений (начисление НДС отражало интерпретацию утерь как безвозмездной реализации товара).

Споры в судах

«Посуда-Центр сервис» попыталась оспорить решение налоговой инспекции в суде первой инстанции, однако проиграла дело. Суд посчитал, что доначисления были правомерными: нарушающим закон в списании товарных потерь было то, что факт отсутствия виновных в хищении лиц не был подтвержден соответствующими постановлениями следственных органов, как предписывает норма Налогового кодекса. Суды других инстанций подтвердили справедливость выводов ФНС.

Компания считала, что при хищении неустановленными лицами справки получать не нужно — достаточно установить недостачу в порядке инвентаризации.

Тогда «Посуда-Центр сервис» подала иск против консультанта с требованием взыскать с него 11,7 млн руб. (стоимость услуг плюс пени за несвоевременную уплату налогов — сами налоги ретейлер не пытается взыскать). Истец настаивал на том, что консультанты не предупредили фирму о риске доначисления при использовании методики, а сам составленный документ противоречит Налоговому кодексу, что не должно быть допущено профессиональными консультантами.

Просьбу о взыскании убытков с EY суд первой инстанции, а затем апелляционный и кассационный суды, не удовлетворили. Их аргументация сводилась к тому, что услуги были приняты и оплачены истцом, а использование предложенной методики было самостоятельным управленческим решением клиента. После этого заказчик обратился в Верховный суд.