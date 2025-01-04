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Политика ,  
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Испания решила отменить «золотые визы»

Испания с апреля 2025 года перестанет выдавать «золотые визы» — ВНЖ в обмен на инвестиции. Самый распространенный вариант в этой стране — приобретение недвижимости на минимальную сумму в €500 тыс.
Барселона, Испания
Барселона, Испания (Фото: David Ramos / Getty Images)

Испания с апреля 2025 года перестанет выдавать «золотые визы» — вид на жительство для иностранцев в обмен на инвестиции, следует из поправок, опубликованных в «Официальном государственном вестнике».

«Визы и разрешения для инвесторов, действительные на дату вступления в силу данного переходного положения, будут оставаться действительными в течение времени, на которое они были выданы», — уточняется в документе.

Те инвесторы или их родственники, которые до вступления в силу поправок подали заявление на визы, могут получить их «в соответствии с правилами, действующими на день подачи заявления», говорится также в нем.

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Фото:Daniel Perez / Getty Images

Программа «золотых виз» позволяет гражданам стран, не входящих в ЕС, получить вид на жительство через инвестиции, в первую очередь в недвижимость. Самый распространенный вариант в Испании — приобретение недвижимости на минимальную сумму в €500 тыс. Другие варианты — вложение €1 млн в акции испанских компаний или €2 млн в государственные ценные бумаги Испании.

Как писал «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные Tranio, за 2023 год россияне приобрели в Испании более 2,7 тыс. объектов недвижимости, что стало самым высоким показателем с 2014 года. «По статистике 2020 и 2022 годов, граждане России не входили в десятку самых активных иностранных клиентов, но в 2023 году вновь вернулись в топ-10», — отмечали в Tranio. В том же году около 38% российских граждан рассматривали покупку недвижимости в королевстве с целью получения ВНЖ.

С февраля 2022 года такие страны, как Португалия и Великобритания, закрыли программы «золотых виз» для россиян. Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» у ряда граждан России, писал Spiegel.

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Елена Чернышова
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