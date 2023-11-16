Россияне поставили рекорд за 10 лет по сделкам с недвижимостью в Испании

В первом полугодии 2023 года число сделок россиян с недвижимостью в Испании вышло на уровень 2013–2014 годов. Королевство остается одной из немногих стран ЕС, выдающих «золотые визы» в обмен на инвестиции

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Количество сделок по купле-продаже недвижимости в Испании, совершенных россиянами в январе—июне 2023 года, выросло на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2137. Это следует из отчета Центра статистической информации нотариата страны, с которым ознакомился РБК.

Число сделок, совершенных россиянами в первом полугодии 2023 года, приблизилось к пиковым значениям, которые наблюдались во втором полугодии 2013 года и первом полугодии 2014-го, следует из отчета. Тогда россияне совершили 2426 и 2573 сделки соответственно. Они чаще покупают недвижимость в Испании, чем продают, сообщила директор департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анна Ларина.

В целом число сделок с недвижимостью, совершенных всеми иностранцами в королевстве, в январе—июне 2023 года снизилось на 7,5%, до 67,98 тыс. Снижение произошло впервые за два года. Рост числа сделок наблюдался только у граждан России, Украины и США — на 50,2, 41,6 и 13,6% соответственно.

Лидерами по числу сделок с испанской недвижимостью остаются граждане Великобритании: их доля от общего числа сделок составляет 9,6%. За ними идут жители Германии и Марокко — 8,1 и 7,3% соответственно. На долю россиян приходится 3,2%.

Зачем россияне покупают жилье в Испании

Покупка жилья в Испании часто рассматривается как средство для получения вида на жительство (ВНЖ), что обеспечивает более свободное передвижение по странам Евросоюза. Большинство состоятельных покупателей не планируют переезжать в Испанию для постоянного проживания, считает Ларина. Исторически недвижимость в этой стране рассматривалась именно как курортная, отмечает региональный директор департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилл Голышев.

«Не следует сбрасывать со счетов и то, что Испания все еще предлагает так называемую программу «Золотая виза», в рамках которой при приобретении недвижимости стоимостью от €500 тыс. можно получить ВНЖ этой страны», — напоминает Голышев.

Что такое «Золотая виза» «Золотая виза» позволяет иностранным гражданам получать ВНЖ и затем гражданство стран ЕС за инвестиции в местную недвижимость или финансовые активы. В Испании инвестиционный порог составляет €500 тыс. За прошлый год страна, по данным Bloomberg, выдала 2462 визы по этой программе (учитывались не только россияне, но и граждане других стран). Власти Испании планировали удвоить инвестиционный порог до €1 млн или вовсе отменить эту программу для россиян после начала специальной военной операции на Украине. Но процесс получения «золотых виз» пока не усложнился. По данным Министерства интеграции, социальной защиты и иммиграции Испании, с января 2016-го по октябрь 2022 года (последние доступные данные) ВНЖ по программе «золотых виз» получил 3931 россиянин. Рекорд выдачи пришелся на 2022 год: с января по октябрь ВНЖ получили 738 граждан России, а за весь 2021 год власти выдали 734 «золотые визы». Большинство из них получили вид на жительство благодаря инвестициям в недвижимость — 716 в 2022 году и 695 в 2021-м.

Испания остается одним из наиболее привлекательных европейских рынков для россиян во многом также благодаря удобству и доступности покупки недвижимости, подтверждает Ларина. «Нотариусы и агентства недвижимости адаптировались к работе с российскими клиентами, поэтому в целом процесс проще и понятнее, чем в других европейских странах», — пояснила эксперт.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько также отмечает, что после начала специальной военной операции все сделки с недвижимостью у россиян были заморожены, однако сейчас процесс относительно стабилизировался и сделки стали проводиться быстрее.

Наибольший рост спроса на недвижимость наблюдается со стороны граждан России, которые не являются резидентами Испании, говорит директор консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey в России) Анна Данченок. По данным нотариата Испании, россияне-нерезиденты в первом полугодии 2023 года совершили 690 сделок с недвижимостью, что на 61,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года (427 сделок). Число сделок, совершенных россиянами — резидентами Испании, также выросло в первой половине текущего года на 45,3% и составило 1447, то есть фактически достигло допандемийных показателей, отмечает Данченок.

Однако количество сделок нерезидентов все еще ниже пиков 2012–2013 годов, когда на долю россиян приходилось до 12% всех подобных сделок. Сейчас эта доля достигает 2%. В первом полугодии 2023 года количество подобных сделок выросло на 37% по сравнению со вторым полугодием 2022-го. Дело в том, что многие нерезиденты Испании получили гражданство и теперь перешли в другую категорию, поясняет эксперт.

По данным Национального института статистики Испании, число россиян, получивших гражданство, ежегодно растет. В прошлом году это сделали 1733 россиянина (рост 28% по сравнению с 2021 годом), а в допандемийный 2019 год гражданство Испании получили 557 россиян.

Что происходит с ценами на недвижимость в Испании

За последние десять лет недвижимость, которую покупали и продавали россияне, подорожала на 24,4%, следует из данных нотариата Испании. В январе—июне 2023 года средняя стоимость квадратного метра у совершенных ими сделок составила €2293. Для сравнения: за этот же период 2013 года она была на уровне €1843.

Сделки, совершенные нерезидентами, были дороже, чем у резидентов. Средняя цена квадратного метра у сделок с резидентами выросла на 27% в годовом выражении и составила €2139, у нерезидентов, напротив, цена снизилась на 1,8%, до €2612.

Россияне лидируют среди других иностранцев по динамике роста цен у сделок с недвижимостью в Испании за прошедший год. В январе—июне 2023 года средняя цена квадратного метра выросла на 15,2% относительно этого же периода прошлого года (в первом полугодии 2022-го она составляла €2165). А больше всего за квадратный метр платили покупатели из Швеции (€3036), Дании (€2930) и США (€2921).