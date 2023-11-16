 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Россияне поставили рекорд за 10 лет по сделкам с недвижимостью в Испании

Граждане России заключили рекордное число сделок с недвижимостью в Испании
В первом полугодии 2023 года число сделок россиян с недвижимостью в Испании вышло на уровень 2013–2014 годов. Королевство остается одной из немногих стран ЕС, выдающих «золотые визы» в обмен на инвестиции
Фото: Daniel Perez / Getty Images
Фото: Daniel Perez / Getty Images

Количество сделок по купле-продаже недвижимости в Испании, совершенных россиянами в январе—июне 2023 года, выросло на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2137. Это следует из отчета Центра статистической информации нотариата страны, с которым ознакомился РБК.

Число сделок, совершенных россиянами в первом полугодии 2023 года, приблизилось к пиковым значениям, которые наблюдались во втором полугодии 2013 года и первом полугодии 2014-го, следует из отчета. Тогда россияне совершили 2426 и 2573 сделки соответственно. Они чаще покупают недвижимость в Испании, чем продают, сообщила директор департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анна Ларина.

В целом число сделок с недвижимостью, совершенных всеми иностранцами в королевстве, в январе—июне 2023 года снизилось на 7,5%, до 67,98 тыс. Снижение произошло впервые за два года. Рост числа сделок наблюдался только у граждан России, Украины и США — на 50,2, 41,6 и 13,6% соответственно.

Лидерами по числу сделок с испанской недвижимостью остаются граждане Великобритании: их доля от общего числа сделок составляет 9,6%. За ними идут жители Германии и Марокко — 8,1 и 7,3% соответственно. На долю россиян приходится 3,2%.

Bloomberg сообщил о росте числа выданных в ЕС «золотых виз»
Политика
Вид на одну из улиц&nbsp;Лиссабона

Зачем россияне покупают жилье в Испании

Покупка жилья в Испании часто рассматривается как средство для получения вида на жительство (ВНЖ), что обеспечивает более свободное передвижение по странам Евросоюза. Большинство состоятельных покупателей не планируют переезжать в Испанию для постоянного проживания, считает Ларина. Исторически недвижимость в этой стране рассматривалась именно как курортная, отмечает региональный директор департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилл Голышев.

Читайте на РБК Pro
Работа до обморока: как миллиардер Марк Андриссен изменил свою жизнь в 50
Исход китайских миллиардеров: что спровоцировало утечку мозгов из КНР
Крах самого дорогого стартапа в США: что погубило WeWork
Что ждет экономику Израиля после войны

«Не следует сбрасывать со счетов и то, что Испания все еще предлагает так называемую программу «Золотая виза», в рамках которой при приобретении недвижимости стоимостью от €500 тыс. можно получить ВНЖ этой страны», — напоминает Голышев.

Что такое «Золотая виза»

«Золотая виза» позволяет иностранным гражданам получать ВНЖ и затем гражданство стран ЕС за инвестиции в местную недвижимость или финансовые активы. В Испании инвестиционный порог составляет €500 тыс. За прошлый год страна, по данным Bloomberg, выдала 2462 визы по этой программе (учитывались не только россияне, но и граждане других стран). Власти Испании планировали удвоить инвестиционный порог до €1 млн или вовсе отменить эту программу для россиян после начала специальной военной операции на Украине. Но процесс получения «золотых виз» пока не усложнился.

По данным Министерства интеграции, социальной защиты и иммиграции Испании, с января 2016-го по октябрь 2022 года (последние доступные данные) ВНЖ по программе «золотых виз» получил 3931 россиянин. Рекорд выдачи пришелся на 2022 год: с января по октябрь ВНЖ получили 738 граждан России, а за весь 2021 год власти выдали 734 «золотые визы». Большинство из них получили вид на жительство благодаря инвестициям в недвижимость — 716 в 2022 году и 695 в 2021-м.

Bloomberg сообщил о конце российского «бума» на недвижимость в Дубае
Экономика
Дубай

Испания остается одним из наиболее привлекательных европейских рынков для россиян во многом также благодаря удобству и доступности покупки недвижимости, подтверждает Ларина. «Нотариусы и агентства недвижимости адаптировались к работе с российскими клиентами, поэтому в целом процесс проще и понятнее, чем в других европейских странах», — пояснила эксперт.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько также отмечает, что после начала специальной военной операции все сделки с недвижимостью у россиян были заморожены, однако сейчас процесс относительно стабилизировался и сделки стали проводиться быстрее.

Наибольший рост спроса на недвижимость наблюдается со стороны граждан России, которые не являются резидентами Испании, говорит директор консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey в России) Анна Данченок. По данным нотариата Испании, россияне-нерезиденты в первом полугодии 2023 года совершили 690 сделок с недвижимостью, что на 61,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года (427 сделок). Число сделок, совершенных россиянами — резидентами Испании, также выросло в первой половине текущего года на 45,3% и составило 1447, то есть фактически достигло допандемийных показателей, отмечает Данченок.

Однако количество сделок нерезидентов все еще ниже пиков 2012–2013 годов, когда на долю россиян приходилось до 12% всех подобных сделок. Сейчас эта доля достигает 2%. В первом полугодии 2023 года количество подобных сделок выросло на 37% по сравнению со вторым полугодием 2022-го. Дело в том, что многие нерезиденты Испании получили гражданство и теперь перешли в другую категорию, поясняет эксперт.

По данным Национального института статистики Испании, число россиян, получивших гражданство, ежегодно растет. В прошлом году это сделали 1733 россиянина (рост 28% по сравнению с 2021 годом), а в допандемийный 2019 год гражданство Испании получили 557 россиян.

В Британии конфисковали элитную недвижимость дочери Каримова
Политика
Гульнара Каримова

Что происходит с ценами на недвижимость в Испании

Россияне поставили рекорд за 10 лет по сделкам с недвижимостью в Испании

За последние десять лет недвижимость, которую покупали и продавали россияне, подорожала на 24,4%, следует из данных нотариата Испании. В январе—июне 2023 года средняя стоимость квадратного метра у совершенных ими сделок составила €2293. Для сравнения: за этот же период 2013 года она была на уровне €1843.

Сделки, совершенные нерезидентами, были дороже, чем у резидентов. Средняя цена квадратного метра у сделок с резидентами выросла на 27% в годовом выражении и составила €2139, у нерезидентов, напротив, цена снизилась на 1,8%, до €2612.

Россияне лидируют среди других иностранцев по динамике роста цен у сделок с недвижимостью в Испании за прошедший год. В январе—июне 2023 года средняя цена квадратного метра выросла на 15,2% относительно этого же периода прошлого года (в первом полугодии 2022-го она составляла €2165). А больше всего за квадратный метр платили покупатели из Швеции (€3036), Дании (€2930) и США (€2921).

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Татьяна Морозова
Недвижимость переезд Испания релокация
Материалы по теме
Число выездов россиян за рубеж выросло за год на 20%
Бизнес
Bloomberg сообщил о росте числа выданных в ЕС «золотых виз»
Политика
Число въездов из стран ЕС в Россию выросло почти в полтора раза
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 97,13 (-0,64) Инвестиции, 15 ноя, 17:17 Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 89,46 (-1,8) Инвестиции, 15 ноя, 17:17
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 10:23
Счета — одной кнопкой: как оплата услуг стала сферой высоких технологий РБК+, 10:21
Суд заочно приговорил Милова к восьми годам за «фейки» об армии Политика, 10:20
17 ноября пройдет конференция SberPro Tech 2023 РБК Events, 10:18
В Хакасии задержали директора фермы по за использование рабского труда Общество, 10:17
На рекламном рынке впервые появилась методика оценки эффективности мерча Пресс-релиз, 10:17
Физика, математика и грань фантастики: чем сейчас живет российская наука РБК и Росатом, 10:12
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Ни капли алкоголя: как следит за здоровьем Дональд Трамп Pro, 10:04
Количество кино и сериалов в онлайн-кинотеатрах показало рекордный рост Технологии и медиа, 10:02
Как мониторят оползни на берегах Москвы-реки РБК и ДПиООС, 10:00
МИД Китая заявил о стратегическом значении встречи Си Цзиньпина и Байдена Политика, 09:58
Президент Израиля заявил о нежелании «оставлять вакуум» в секторе Газа Политика, 09:56
Одноклубник Овечкина лишился слуха после броска россиянина Спорт, 09:52
Автопарковка, машинное зрение и шумоизоляция: космический кроссовер Geely РБК и Geely, 09:49