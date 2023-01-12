В Британии нашли «золотые визы» у 10 попавших под санкции россиян

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 74,14 (-0,41) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 69,02 (-0,59) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Посол Украины сообщил о переброске части войск к границе с Белоруссией Политика, 18:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:37
CNN сообщил об освобождении в России американского морпеха Политика, 18:35
Нагиев опроверг, что пожертвовал ₽200 млн на нужды военной операции Политика, 18:32
Сэм Бэнкман-Фрид обвинил в крахе FTX кризис в отрасли и Binance Крипто, 18:30
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 18:30
В Британии нашли «золотые визы» у 10 попавших под санкции россиян Политика, 18:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Iran Khodro объявил о поставках автомобилей на российский рынок Авто, 18:15
Бизнес предложил не учитывать голоса «недружественных» акционеров Бизнес, 18:14
Минобороны рассказало о подготовке российских военных в Белоруссии Политика, 18:13
ФАС оштрафовала «Эвалар» на ₽300 тыс. за рекламу «Гинкоума» Бизнес, 18:06
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 18:05
Эксперты оценили опасность хакеров в 2023 году словами «под угрозой все» Технологии и медиа, 18:00
Глава МИД Турции допустил встречу с коллегами из России и Сирии в феврале Политика, 17:44
Политика ,  
0 

В Британии нашли «золотые визы» у 10 попавших под санкции россиян

Глава МВД Британии сообщила о «золотых визах» у 10 попавших под санкции россиян
Ряд людей, получивших «золотые визы» Великобритании для богатых инвесторов, могли получить свое состояние в результате коррупции или другой незаконной финансовой деятельности, пишет Reuters
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Десять неназванных российских бизнесменов, попавших под санкции Великобритании, были среди тех, кто получил «золотую визу» — вид на жительство в обмен на инвестиции, пишет Bloomberg со ссылкой на письменное заявление министра внутренних дел страны Суэллы Браверман.

Британское правительство закрыло программу «золотых виз» 17 февраля 2022 года на фоне опасений по поводу притока незаконных российских денег. Первая проверка была проведена по заказу властей Великобритании в 2018 году, подробности этого расследования поступили в парламент только 12 января этого года.

«Проверка выявила небольшое число лиц, связанных с визовой программой Tier 1, потенциально получавших средства путем коррупции или другой незаконной финансовой деятельности и/или вовлечения в серьезную и организованную преступность», — говорится в заявлении.

Правительство отказалось оценить количество виз, выданных лицам с потенциально криминальным прошлым.

Проверка также показала, что «кандидаты с высоким риском искали и использовали финансовые учреждения, которые имели самый слабый контроль за деятельностью клиентов».

«Золотые визы» Великобритания начала выдавать в 2008 году за инвестиции в британские компании в размере от £2 млн. В 2015 году Лондон ужесточил проверку претендентов на визы, чтобы не допустить «оборота незаконных средств». От них стали требовать аудита их активов.

Читайте на РБК Pro
Не только кризис: чем вызвано массовое закрытие ИП в России
Евгений Коган — РБК Pro: «Будет ли крах доллара? Не смешите мои тапочки»
Какие российские компании растут быстрее всех. Рейтинг РБК
30 вопросов, которые помогут подвести итоги и поставить цели на 2023 год

С 2018 года, после отравления бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля, программа Tier 1 находится на новом пересмотре в сторону ужесточения.

По данным Financial Times, с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года правительство Великобритании выдало 798 «золотых виз»: 82 — россиянам, 210 — гражданам Китая.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Великобритания виза коррупция
Материалы по теме
FT узнала о планах Британии отказаться от «золотых виз» из-за России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter