Глава МВД Британии сообщила о «золотых визах» у 10 попавших под санкции россиян

В Британии нашли «золотые визы» у 10 попавших под санкции россиян

Ряд людей, получивших «золотые визы» Великобритании для богатых инвесторов, могли получить свое состояние в результате коррупции или другой незаконной финансовой деятельности, пишет Reuters

Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Десять неназванных российских бизнесменов, попавших под санкции Великобритании, были среди тех, кто получил «золотую визу» — вид на жительство в обмен на инвестиции, пишет Bloomberg со ссылкой на письменное заявление министра внутренних дел страны Суэллы Браверман.

Британское правительство закрыло программу «золотых виз» 17 февраля 2022 года на фоне опасений по поводу притока незаконных российских денег. Первая проверка была проведена по заказу властей Великобритании в 2018 году, подробности этого расследования поступили в парламент только 12 января этого года.

«Проверка выявила небольшое число лиц, связанных с визовой программой Tier 1, потенциально получавших средства путем коррупции или другой незаконной финансовой деятельности и/или вовлечения в серьезную и организованную преступность», — говорится в заявлении.

Правительство отказалось оценить количество виз, выданных лицам с потенциально криминальным прошлым.

Проверка также показала, что «кандидаты с высоким риском искали и использовали финансовые учреждения, которые имели самый слабый контроль за деятельностью клиентов».

«Золотые визы» Великобритания начала выдавать в 2008 году за инвестиции в британские компании в размере от £2 млн. В 2015 году Лондон ужесточил проверку претендентов на визы, чтобы не допустить «оборота незаконных средств». От них стали требовать аудита их активов.

С 2018 года, после отравления бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля, программа Tier 1 находится на новом пересмотре в сторону ужесточения.

По данным Financial Times, с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года правительство Великобритании выдало 798 «золотых виз»: 82 — россиянам, 210 — гражданам Китая.