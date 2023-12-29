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Военная операция на Украине ,  
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Байден заявил, что США могут быть втянуты в конфликт на Украине

Байден: США могут быть напрямую втянуты в конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Возрастает риск того, что США будут напрямую втянуты в конфликт на Украине, поскольку ставки в нем «выходят далеко за пределы» этой страны, заявил Джо Байден. Москва настаивает на выполнении всех целей спецоперации
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Ставки в вооруженном конфликте на Украине «выходят далеко за пределы» этой страны, затрагивая НАТО, европейскую безопасность и будущее трансатлантических отношений. Существует опасность, что США окажутся напрямую втянуты в конфликт, заявил президент Джо Байден.

«[Президент России Владимир] Путин не просто пытался уничтожить Украину; он также угрожал некоторым нашим союзникам по НАТО. <...> Возрастает риск того, что Соединенные Штаты будут напрямую втянуты в эту ситуацию», — сказал президент.

Он призвал американский конгресс «принять срочные меры» в новом году, чтобы продолжать отправлять Украине оружие и системы противовоздушной обороны. «Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших проволочек. Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. <...> Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину», — отметил Байден.

Поставки тяжелого вооружения Украине по октябрь 2023 графика

Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки.

В Белом доме неоднократно предупреждали, что без выделения дополнительных средств деньги для Украины закончатся до конца 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что без западной помощи ВСУ могут начать отступать.

Bloomberg накануне сообщил, что украинский премьер Денис Шмыгаль запросил срочную встречу в январе с международными донорами из-за «исключительно высокой неопределенности» по поводу бюджета на начало 2024 года. В ноябре глава Минфина Сергей Марченко сказал, что у Украины будет дыра в бюджете в $29 млрд в случае задержки помощи. Министр экономики Юлия Свириденко в интервью Financial Times говорила, что властям придется отложить выплату зарплат и пенсий почти для 12 млн украинцев, если западные страны не предоставят финансовую помощь в начале следующего года.

По данным FT, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Так, $18 млрд Киев рассчитывает получить от ЕС, $8,5 — от США, $5,4 — от МВФ, а оставшуюся сумму — от Британии и банков развития.

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Москва критикует поставки вооружений и финансовую поддержку Украины. Путин ранее отмечал, что «украинская экономика без внешней подпитки существовать» не сможет, а если Запад перестанет поддерживать страну, то она продержится только неделю. По его словам, украинский бюджет «внешне» сбалансирован, «макроэкономические показатели более-менее выравнены», но все это благодаря «ежемесячным многомиллиардным вливаниям».


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден США НАТО Военная операция на Украине
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