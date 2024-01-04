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Лукашенко подписал поправки с гарантиями для уходящего президента

Лукашенко подписал поправки в Конституцию с гарантиями для уходящего президента
Лукашенко подписал поправки в закон, в соответствии с которыми ушедший в отставку президент и члены его семьи обладают неприкосновенностью с пожизненной охраной и правом на государственную недвижимость
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: EPA / ТАСС)

Президент Белоруссии подписал поправки к закону «О Президенте» с учетом поправок в Конституцию и «правоприменительной практики», сообщает его пресс-служба.

Документ устанавливает, что белорусским президентом может стать гражданин не моложе 40 лет, который постоянно проживал в стране не менее 20 лет перед выборами и не имел иностранного вида на жительство.

Документ не опубликован на сайте президента Белоруссии, он не доступен на портале правовой информации республики, однако сохранился в интернет-архиве. В новой версии закона прописано, что прекративший исполнение своих обязанностей президент становится делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.

Закон наделяет ушедшего в отставку президента и его семью неприкосновенностью в связи с любыми преступлениями, совершенными за время правления, не допускаются также любые процессуальные действия в его отношении и лишение его свободы. Неприкосновенными останутся его имущество, активы, переписка и право на пожизненную государственную охрану, после отставки президент получит в дар государственную недвижимость для постоянного проживания, в том числе — «земельный участок с расположенными на нем капитальными строениями». В законе прописано, что на бюджет возлагаются траты за погребение и увековечение памяти президента.

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«Многие говорят о том, что Лукашенко эту Конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду», — пообещал Лукашенко прошлой весной и заверил, что его дети не будут президентами. По его мнению, многие в западных странах хотели бы его отставки и «значит, надо делать наоборот». «Это не значит, что я буду держаться за эту должность. Нет и еще раз нет. Я думаю о будущем», — пояснил президент Белоруссии.

Референдум о внесении изменений в Конституцию Белоруссии прошел в феврале 2022 года, 4 марта Лукашенко утвердил его результаты. В ноябре 2020 года Лукашенко обещал, что не будет президентом после принятия новой Конституции: «С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите».

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После ухода с поста президента Казахстана в 2019 году Нурсултан Назарбаев продолжал занимать ряд важных постов в стране, в том числе он получил конституционный титул «елбасы». После беспорядков начала 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев провел ряд реформ, в том числе конституционную, в результате которых Назарбаев лишился всех постов. «В государстве не должно быть большого и маленького президента. Уходя — уходи!», — оценивал позднее Токаев попытку Назарбаева сохранить важные государственные должности после отставки. По его мнению, это создавало модель двоевластия, что «в конечном итоге не могло не привести к властной коллизии».
 

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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