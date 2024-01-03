 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Протесты в Казахстане ,  
0 

Токаев рассказал, что заявил Назарбаеву о «политических игрищах»

Президент Токаев: Казахстану пытались навязать модель двоевластия
Сюжет
Протесты в Казахстане
«Политические игрища» соратников Назарбаева «чуть было не разорвали страну», об этом, по словам Токаева, он говорил первому президенту Казахстана. Стране были навязаны попытки двоевластия, добавил он
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев (Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости)

Одной из предпосылок массовых беспорядков в Казахстане в январе 2022 года стали попытки навязать стране модель двоевластия после формального ухода с поста президента Нурсултана Назарбаева. Об этом в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который занял этот пост в 2019 году.

«Попытки навязать модель двоевластия действительно были, и, должен сказать, эти попытки отличались целенаправленностью и организованностью. В сложившейся политической ситуации «транзита власти» политические манипуляторы сформировали некий параллельный центр власти. В нашей стране действовали президент и верховный главнокомандующий, а также председатель Совета безопасности в лице экс-президента. Это в конечном итоге не могло не привести к властной коллизии», — сказал Токаев.

«Как бы то ни было, я считаю, что в государстве не должно быть большого и маленького президента. Уходя — уходи! В будущем граждане страны должны извлечь уроки из этой ситуации, дистанцироваться от чего-то подобного и думать только об интересах государства и единстве общества», — заключил президент Казахстана.

Назарбаев рассказал, что решение отдать власть Токаеву «приняли в штыки»
Политика
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев

Он также рассказал о своем разговоре с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. По словам Токаева, он «прямо сказал» Назарбаеву, что «политические игрища, прежде всего его ближайших соратников, чуть было не разорвали страну».

Первый президент Казахстана объявил о решении сложить полномочия 19 марта 2019-го. На следующий день исполняющим обязанности главы государства стал занимавший пост председателя сената Токаев. Летом того же года он одержал победу на внеочередных президентских выборах.

Однако Назарбаев продолжал занимать ряд важных постов в стране, в том числе он получил конституционный титул «елбасы». После беспорядков начала 2022 года Токаев провел ряд реформ, в том числе конституционную, в результате которых Назарбаев лишился всех постов.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

В ноябре 2022 года на внеочередных выборах Токаев одержал победу и вновь стал президентом страны, теперь уже на семилетний срок по новой редакции Конституции. Переизбираться ему запрещено по Основному закону. В интервью Токаев опроверг слухи о плане проведения референдума по изменениям в Конституцию. Он подчеркнул, что правило, согласно которому президент может быть избран только один раз, «больше никогда не изменится».

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Касым-Жомарт Токаев Нурсултан Назарбаев власть
Материалы по теме
Токаев заявил, что ни одна проблема в мире не решается без России
Политика
Токаев заявил, что не станет менять Конституцию и переизбираться в 2026-м
Политика
Токаев обещал Казахстану меры по утверждению «диктатуры закона и порядка»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В Белгороде в результате обстрела 64 частных дома получили повреждения Политика, 10:57
ЦБ получил право ограничивать сделки отдельных участников торгов на бирже Финансы, 10:54
В Курской области после обстрела без отопления остались 17 жилых домов Политика, 10:39
5 технологий, о которых мы много услышим в 2024 году Pro, 10:36
Хуситы атаковали баллистическими ракетами суда в Красном море Политика, 10:32
Овечкин впервые с октября забил в двух матчах подряд в НХЛ Спорт, 10:27
Токаев рассказал, что заявил Назарбаеву о «политических игрищах» Политика, 10:27
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Власти Белгородской области сообщили о планах продлить школьные каникулы Общество, 10:08
Как не надо мотивировать сотрудников: уроки из 1960-х — The Economist Pro, 09:42
Минобороны сообщило о 12 сбитых над Белгородской областью ракетах Политика, 09:17
Что будет с рынком IPO в 2024 году: основные тенденции и эмитенты Инвестиции, 09:05
Рейтинг самых быстрорастущих компаний РБК Pro, 09:05
Битва за продавца: что ждет российский ретейл в 2024 году Pro, 09:02
Какие гаджеты покажут в 2024-м. От флагманских смартфонов до консолей Life, 09:00