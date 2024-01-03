Токаев рассказал, что заявил Назарбаеву о «политических игрищах»

«Политические игрища» соратников Назарбаева «чуть было не разорвали страну», об этом, по словам Токаева, он говорил первому президенту Казахстана. Стране были навязаны попытки двоевластия, добавил он

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев (Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости)

Одной из предпосылок массовых беспорядков в Казахстане в январе 2022 года стали попытки навязать стране модель двоевластия после формального ухода с поста президента Нурсултана Назарбаева. Об этом в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который занял этот пост в 2019 году.

«Попытки навязать модель двоевластия действительно были, и, должен сказать, эти попытки отличались целенаправленностью и организованностью. В сложившейся политической ситуации «транзита власти» политические манипуляторы сформировали некий параллельный центр власти. В нашей стране действовали президент и верховный главнокомандующий, а также председатель Совета безопасности в лице экс-президента. Это в конечном итоге не могло не привести к властной коллизии», — сказал Токаев.

«Как бы то ни было, я считаю, что в государстве не должно быть большого и маленького президента. Уходя — уходи! В будущем граждане страны должны извлечь уроки из этой ситуации, дистанцироваться от чего-то подобного и думать только об интересах государства и единстве общества», — заключил президент Казахстана.

Он также рассказал о своем разговоре с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. По словам Токаева, он «прямо сказал» Назарбаеву, что «политические игрища, прежде всего его ближайших соратников, чуть было не разорвали страну».

Первый президент Казахстана объявил о решении сложить полномочия 19 марта 2019-го. На следующий день исполняющим обязанности главы государства стал занимавший пост председателя сената Токаев. Летом того же года он одержал победу на внеочередных президентских выборах.

Однако Назарбаев продолжал занимать ряд важных постов в стране, в том числе он получил конституционный титул «елбасы». После беспорядков начала 2022 года Токаев провел ряд реформ, в том числе конституционную, в результате которых Назарбаев лишился всех постов.

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В ноябре 2022 года на внеочередных выборах Токаев одержал победу и вновь стал президентом страны, теперь уже на семилетний срок по новой редакции Конституции. Переизбираться ему запрещено по Основному закону. В интервью Токаев опроверг слухи о плане проведения референдума по изменениям в Конституцию. Он подчеркнул, что правило, согласно которому президент может быть избран только один раз, «больше никогда не изменится».