Пушилин сообщил о решении Путина наградить военных из Макеевки

Президент России принял решение о награждении шестерых военнослужащих, спасавших сослуживцев после удара HIMARS в Макеевке, сказал врио главы ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение о награждении шестерых военнослужащих, спасавших сослуживцев после удара HIMARS в Макеевке. Об этом он сказал на видео, опубликованном в телеграм-канале военного журналиста Семена Пегова WarGonzo.

«Когда прилетели HIMARS, те ребята, которые были в состоянии, смогли отдышаться, сразу бросались и опять вытаскивали людей. Насколько я понимаю, президентом уже принято решение о награждении шести человек, это по ком есть информация. Сейчас Минобороны собирает информацию, чтобы было представление на награждение», — заявил Пушилин во время посещения больницы, где находятся раненые.

Ранее врио главы ДНР отметил, что военнослужащие в Макеевке проявили «мужество и настоящее геройство».

«Большинство из них, едва выбравшись из поврежденного американскими хаймерсами здания, чуть приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей», — рассказал он в телеграм-канале.

В новогоднюю ночь украинские военные нанесли удар шестью снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей близ Макеевки. Два снаряда были перехвачены средствами ПВО, остальные — с осколочно-фугасной боевой частью — попали в здание, в котором находились российские военнослужащие, заявляло Минобороны. В результате обстрела обрушились перекрытия здания. По последним данным ведомства, погибли 89 военнослужащих, в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин. Изначально российская сторона сообщала о гибели 63 человек.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, погибли в том числе мобилизованные из этого региона. В пресс-службе губернатора Саратовской области тем временем опровергли гибель своих мобилизованных в Макеевке.

Основной причиной Минобороны назвало «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника», что позволило украинским военным определить местонахождение российских военнослужащих.

Российские военные ответным огнем уничтожили пусковую установку HIMARS, из которой был нанесен удар по Макеевке, отчитались в министерстве.