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Подоляк потребовал вернуть «украденные» у украинцев квартиры в Крыму

Подоляк: мы не остановимся, пока Москва не вернет «украденные» у украинцев дома в Крыму
Москва должна вернуть «украденные у украинцев» квартиры и дома в Крыму и выдать «авторов СВО», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Москва неоднократно заявляла, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Украинские военные не остановятся, пока россияне не покинут территорию страны и не вернут «украденные у украинцев» квартиры и дома в Крыму и не выдадут авторов военной операции, заявил в своем Twitter cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина и западные страны не признали результаты голосования и ввели против России санкции. Киев неоднократно говорил о намерении вернуть полуостров под свой контроль.

Президент Владимир Зеленский в июле сказал, что Украина готова возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными». В ноябре он заявил, что вооруженный конфликт не завершится до тех пор, пока страна не вернет себе утраченные территории, в противном случае возобновление боевых действий будет вопросом времени.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков расценил слова Зеленского о Крыме как «неготовность, нежелание и неспособность украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами». Он исключил передачу региона Украине, подчеркнув, что это означало бы отчуждение территории России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма после референдума 2014 года не подлежит обсуждению. В 2019 году председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщал, что после вхождения полуострова в состав России на постоянное место жительства туда переехали более 50 тыс. жителей Украины, из региона на Украину уехали 7 тыс. человек.

Подоляк потребовал вернуть «украденные» у украинцев квартиры в Крыму
Подоляк потребовал вернуть «украденные» у украинцев квартиры в Крыму

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
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