В Крыму назвали число переехавших украинцев после присоединения к России

За последние пять лет число переехавших на полуостров увеличилось вдвое по сравнению с теми, кто решил покинуть Крым, заявил спикер местного парламента

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крым после вхождения полуострова в состав России на постоянное место жительства переехали более 50 тыс. жителей Украины. Об этом на встрече с делегацией иностранных СМИ заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов, передает ТАСС.

«За пять лет в Крым приехали порядка 170 тыс. людей на постоянное место жительства. Из них более 50 тыс. приехало с Украины», — сказал он.

По его словам, за указанный период из Крыма на Украину отправились жить 7 тыс. человек. Еще 80 тыс. жителей полуострова уехали в другие регионы России, добавил Константинов.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство участников высказались за присоединение полуострова. Украина считает его оккупированным и заявляет о намерении вернуть полуостров в свой состав. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что статус Крыма не нуждается в урегулировании, этот вопрос «президент и крымчане закрыли в 2014 году». Власти России неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности Крыма давно решен. Страны, среди прочего, ввели в отношении друг друга различные экономические санкции и закрыли прямое авиасообщение.