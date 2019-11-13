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В Крыму назвали число переехавших украинцев после присоединения к России
За последние пять лет число переехавших на полуостров увеличилось вдвое по сравнению с теми, кто решил покинуть Крым, заявил спикер местного парламента
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крым после вхождения полуострова в состав России на постоянное место жительства переехали более 50 тыс. жителей Украины. Об этом на встрече с делегацией иностранных СМИ заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов, передает ТАСС.

«За пять лет в Крым приехали порядка 170 тыс. людей на постоянное место жительства. Из них более 50 тыс. приехало с Украины», — сказал он.

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По его словам, за указанный период из Крыма на Украину отправились жить 7 тыс. человек. Еще 80 тыс. жителей полуострова уехали в другие регионы России, добавил Константинов.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство участников высказались за присоединение полуострова. Украина считает его оккупированным и заявляет о намерении вернуть полуостров в свой состав. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что статус Крыма не нуждается в урегулировании, этот вопрос «президент и крымчане закрыли в 2014 году». Власти России неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности Крыма давно решен. Страны, среди прочего, ввели в отношении друг друга различные экономические санкции и закрыли прямое авиасообщение.

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На прошлой неделе украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украине и ее гражданам необходимо научиться жить рядом с Россией. «Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия изменила стратегические цели в отношении Украины», — сказал он.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Крым, украинцы, Владимир Константинов
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