Газеты в Эстонии перестанут выходить по понедельникам из-за роста цен

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Бумажная версия ежедневной эстонской газеты Eesti Päevaleht с 16 января перестанет выходить по понедельникам, сообщается на сайте издания.

Главный редактор Урмо Соонвальд и Арго Виркебау — председатель правления концерна Delfi, которому принадлежит Eesti Päevaleht, отмечают в совместном заявлении, что теперь в Эстонии в понедельник не будет выходить ни одна газета на эстонском языке. От выпуска бумажного номера в первый день недели уже отказались Postimees и Õhtuleht, а деловая Äripäev осенью 2022 года полностью перешла в цифровой формат.

«У государства были моменты и возможности, чтобы проанализировать краткосрочные и долгосрочные последствия роста цен, но почему-то оно поспособствовало тому, чтобы около 65 тыс. подписчиков Õhtuleht, Postimees и Eesti Päevaleht больше не могли читать по понедельникам газету», — говорится в заявлении.

Эстония — один из лидеров по росту цен в ЕС. В ноябре годовая инфляция в стране, по данным Eurostat, составила 21,4%, столько же зафиксировано в Литве, сильнее цены выросли только в Латвии (21,7%).