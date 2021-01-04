Reuters сообщил о договоренности снять дипломатическую блокаду Катара

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Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет снимут дипломатическую блокаду Катара, введенную в 2017 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.

Соглашение о снятии блокады и нормализации отношений между странами будет подписано во вторник, 5 января. Катар в ответ откажется от исков к арабским странам.

По словам собеседника агентства, соглашение о снятии блокады было достигнуто при помощи зятя и старшего советника Трампа Джареда Кушнера. Он также будет присутствовать на завтрашнем подписании документа.

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