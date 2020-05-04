Посол Катара назвал фейком сообщения о попытке госпереворота в стране

Доха, Катар (Фото: Britta Pedersen / dpa / / Global Look Press)

Появившаяся в Сети информация о попытке госпереворота в Катаре — фейк, заявил посол этой страны в Москве Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя. Его слова передает ТАСС.

«Эти кадры сфабрикованы, не имеют никакого отношения к действительности», — сказал дипломат.

Источник «РИА Новости» в МИД Катара также назвал фейком сообщения о «государственном перевороте» в стране.

Ранее в соцсетях появились видеокадры якобы из Катара, на которых слышна стрельба. Публикации сопровождались комментариями о том, что в Катаре «начинается госпереворот» со стороны бывшего премьер-министра Хамада бен Джасема Аль Тани.

В посольстве России в Катаре отказались от комментариев. РБК обратился в посольство Катара в Москве.