Антииранский союз: зачем США хотят создать «арабское НАТО»

США призывают арабские страны к созданию военного альянса для противостояния Ирану. Идее «арабского НАТО» могут помешать споры его потенциальных участников, от военно-политического сотрудничества с Россией они вряд ли откажутся

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​«Арабское НАТО» против Ирана

В течение последних нескольких месяцев администрация Дональда Трампа готовит почву для формирования нового военного блока по обеспечению безопасности — Ближневосточного стратегического альянса (MESA), пишет интернет-портал Defense News. По задумке Вашингтона, альянс должен объединить усилия восьми государств: шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) — Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Катара, Омана, Бахрейна, а также Египта и Иордании.

Целью альянса станет «сдерживание иранской агрессии в регионе», а также противодействие терроризму и поддержание стабильности на Ближнем Востоке, приводит Defence News слова пресс-секретаря Совета национальной безопасности при Белом доме. Официально о задачах MESA будет объявлено 12–13 октября в Вашингтоне на саммите стран Персидского залива, уточняет издание.

О том, что администрация Трампа активизировала усилия по созданию MESA, в конце июля сообщало агентство Reuters со ссылкой на неназванных дипломатических источников в США и арабских странах. Для обсуждения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке в июле регион посещал глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел. Дату подписания договора о создании альянса в Белом доме пока не называли.

Идея формирования военного объединения арабских государств зародилась еще в 2011 году вместе с началом «арабской весны». Вашингтон вернулся к ней в 2015 году, но администрация президента Барака Обамы была более увлечена планами сокращения американского военного присутствия на Ближнем Востоке, пишет Defense News. Нынешнее руководство США проявляет куда больший интерес к этому региону, особенно в условиях резкого обострения американо-иранских отношений, а потому и идея создания «арабского НАТО» получила дополнительную поддержку, пишет издание.

Основные препятствия

Для создания эффективного оборонного института странам Ближнего Востока не хватает сплоченности, считает эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. «США пытаются создать видимость антииранского фронта. Эта идея не нова, и всякий раз она разбивалась о несогласованность арабских стран. Отчетливо это проявилось в йеменской войне, где наблюдаются явные проблемы с единым командованием и соперничество между Саудовской Аравией и ОАЭ», — отметил он в разговоре с РБК.

Не способствует улучшению координации арабских стран и продолжающийся конфликт стран Персидского залива, говорит Мардасов. В июне 2017 года Саудовская Аравия наряду с ОАЭ, Бахрейном, Египтом и Ливией объявили о разрыве торговых и дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в спонсировании терроризма. «Ряд государств залива заняли более мягкую позицию по Катару, чем Эр-Рияд, но напряженность все равно сохраняется», — пояснил эксперт.

Среди арабских стран нет консенсуса относительно подхода к Ирану, констатирует старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. В создании военного альянса заинтересованы в первую очередь США и Израиль, в то время как Катар и Оман поддерживают нормальные отношения с Ираном, сказал он РБК. В то же время, отмечает эксперт, без США и Израиля такой военный блок не имел бы никакого смысла, потому что его совокупная военная мощь сильно отставала бы от иранской.

Сама по себе иранская угроза сильно переоценена, считает эксперт аналитического центра Cato Institute, бывший советник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Он утверждает, что в прошлом Н​АТО ставило целью предотвращение гегемонии Советского Союза в Евразии, но сейчас на Ближнем Востоке нет силы, способной доминировать над другими державами. «Хотя Иран и упоминается как источник всего зла, по своей военной мощи Тегеран является гномом, который неспособен нанести вред Соединенным Штатам или <...> завоевать территории соседей», — написал Бэндоу в статье для портала The American Conservative. «Иранская угроза сильно раздута, и многие страны это понимают», — соглашается эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин.

Впрочем, хотя идея MESA как устойчивого военного альянса вряд ли будет претворена в жизнь, эта инициатива может помочь США и противникам Ирана добиться решения сиюминутных задач, допускает Мардасов. «Возможно, «арабское НАТО» нужно для достижения краткосрочного эффекта — принуждения Ирана к перезаключению ядерной сделки или даже к попытке склонить арабские страны к инвестициям в Восточную Сирию, которая находится под контролем поддерживаемого США курдского ополчения», — уточнил он.

Значение для российских интересов

​России вряд ли стоит беспокоиться по поводу создания MESA, считает специалист по Ближнему Востоку Максим Сучков. «Во-первых, сама идея пока сырая, — сказал он РБК. — Во-вторых, арабские государства в течение последних нескольких лет демонстрировали желание диверсифицировать отношения с внешними игроками, так что военно-политические контакты с Москвой для них сохранят свою значимость вне зависимости от прогресса создания упомянутой США военной структуры».

Россия является военным партнером ряда стран, которые в перспективе могут войти в «арабское НАТО». Среди них Саудовская Аравия, Катар и Египет, которые ведут переговоры с Москвой о закупках комплексов С-400. Ранее в американской администрации призывали эти страны отказаться от сделок с Россией. «Если задумка США — создать альянс, который будет полностью полагаться на американские вооружения, то идея обречена на провал, так как в условиях Ближнего Востока российское оружие превосходит американское, от него не откажутся», — уверен Юрий Бармин.