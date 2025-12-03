ЕК предложила запретить возврат российских активов через суд

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Еврокомиссия намерена запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов в рамках ответных мер России на экспроприацию замороженных активов, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы запретим исполнение иностранных юридических решений по репарационному кредиту внутри ЕС», — сказала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

В представленном ЕК пакете инициатив по финансовой поддержке Украины до 2027 года содержится предложение о выдаче «репарационного займа» Киеву за счет замороженных активов России. В частности, в рамках этих мер, ЕК предлагает «запретить любой перевод иммобилизованных активов Центрального банка России обратно в Россию».

Все предложенные ЕК меры будут обсуждаться на заседании Европейского совета, которое состоится 18–19 декабря.

Материал дополняется.