ЕК предложила запретить возврат российских активов через суд
Еврокомиссия намерена запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов в рамках ответных мер России на экспроприацию замороженных активов, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Мы запретим исполнение иностранных юридических решений по репарационному кредиту внутри ЕС», — сказала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).
В представленном ЕК пакете инициатив по финансовой поддержке Украины до 2027 года содержится предложение о выдаче «репарационного займа» Киеву за счет замороженных активов России. В частности, в рамках этих мер, ЕК предлагает «запретить любой перевод иммобилизованных активов Центрального банка России обратно в Россию».
Все предложенные ЕК меры будут обсуждаться на заседании Европейского совета, которое состоится 18–19 декабря.
Материал дополняется.
