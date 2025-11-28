 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Премьер Бельгии предупредил о риске срыва мира из-за конфискации активов

Премьер Бельгии предупредил о риске срыве мира из-за конфискации активов России
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Мирный план по Украине
По словам, в случае выделения репарационного кредита ЕС будет фактически препятствовать заключению мирного соглашения. Россия предупреждала, что сочтет любые действия со своими активами воровством
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Поспешное завершение разработки плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на заключение потенциального мирного соглашения, изложил премьер Бельгии Барт де Вевер в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает The Financial Times.

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Предполагается, что Украина вернет деньги только в случае, если получит компенсацию от России.

«Поспешное продвижение предложенной схемы кредитования репараций приведет к побочному ущербу: мы, как ЕС, фактически будем препятствовать заключению мирного соглашения», — написал де Вевер.

В качестве предварительного условия для поддержки плана ЕС Де Вевер потребовал, чтобы страны-участницы предоставили Euroclear обязательства по покрытию €185 млрд, в случае провала кредита или отмены санкций в отношении российских активов.

Он заявил, что к моменту саммита лидеров ЕС в Брюсселе в декабре страны Евросоюза должны предоставить «юридически обязывающие, безусловные, безотзывные, совместные и солидарные гарантии» на сумму €185 млрд. Де Вевер также потребовал, чтобы другие страны ЕС согласились разделить финансовое бремя, связанное с любыми судебными разбирательствами по поводу кредита.

Вместо конфискации активов Де Вевер предложил ЕС использовать нерастраченные средства для заимствования из общего бюджета союза. Из этих средств, как предлагает премьер, можно предоставить Украине €45 млрд, что, по оценкам Еврокомиссии, покроет ее финансовые потребности в 2026 году.

«Такой вариант, по сути, будет дешевле других вариантов, в частности варианта с репарационным кредитом, если учесть все риски», — написал он в своем письме.

Лондон вывел из-под санкций международные активы ЛУКОЙЛа до 26 февраля
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Письмо, как уточняет газета, была отправлено в то же время, что и появление мирного плана американского президента Дональда Трампа. Его опубликовал 20 ноября украинский нардеп Алексей Гончаренко, Белый дом позднее подтвердил подлинность документа. Согласно мирному плану США, для восстановления Украины будут использованы $100 млрд замороженных активов России, 50% прибыли от которых пойдет США.

Накануне аналогичное письму премьера Бельгии послание фон дер Ляйен отправил и сам депозитарий Euroclear. В нем говорилось, что «репарационный кредит» может нанести ущерб привлекательности европейских финансовых рынков и инвестиционному климату в Европе.

По словам генерального директора Euroclear Валери Урбен, потенциальная схема должна включать безусловные гарантии для Euroclear «до тех пор, пока сохраняются правовой риск» ответных действий в России и других странах, риски ликвидности и «любые другие риски», связанные с одобрением механизма.

Страны ЕС в последнее время активно обсуждают выделение Киеву нового кредита на €140 млрд за счет замороженных российских активов. Против этого выступает Бельгия. Страна отвергает предложения по конфискации средств и требует финансовых гарантий от остальной части ЕС на случай ответа России. Фон дер Ляйен утверждала, что страны Евросоюза коллективно возьмут на себя все риски.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) заморозили золотовалютных резервов России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear. С января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Киеву часть доходов от замороженных активов — примерно €14 млрд.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. Президент России Владимир Путин накануне заявил, что правительство России вырабатывает меры на случай изъятия российских активов за рубежом.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Бельгия активы конфискация мирный план Еврокомиссия Барт де Вевер
