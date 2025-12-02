 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Госдума лишила мандата депутата Вороновского

В ноябре депутат «Единой России» Анатолий Вороновский написал заявление о досрочном сложении полномочий, после того как на него завели дело о взятке. Госдума согласилась лишить его мандата
Анатолий Вороновский
Анатолий Вороновский (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Госдума досрочно лишила полномочий депутата от «Единой России» Анатолия Вороновского, передает корреспондент РБК. Согласно постановлению, за которое голосовали депутаты, его полномочия считаются прекращенными с 13 ноября на основании его письменного заявления. За проголосовали 386 депутатов, против один, воздержался от голосования один депутат.

О том, что Вороновский написал заявление о сложении мандата, источники РБК сообщили в конце ноября.

В ходе пленарного заседания выступил депутат от КПРФ Николай Харитонов, который сообщил, что 30 ноября с Вороновским произошел несчастный случай и он оказался в больнице с тяжелыми травмами. Сейчас он находится в больнице, которая обслуживает депутатов, и если его лишить мандата, то «практически завтра ему надо уходить из больницы, либо платить большие деньги за содержание», пояснил он. Харитонов предложил рассмотреть заявление о сложении полномочий через неделю-полторы, когда Вороновский поправится.

Первый замглавы комиссии по мандатным вопросам Эрнест Валеев в ответ на это заявил, что Госдума рассматривает вопрос, связанный с личным заявлением депутата о досрочном сложении полномочий. Он никак не связан с вопросом, связанным с уголовным преследованием Вороновского, подчеркнул Валеев.

РБК направил запрос в пресс-службу фракции «Единой России» в Госдуме.

11 ноября Госдума по представлению Генпрокуратуры согласилась лишить Вороновского депутатской неприкосновенности и разрешила завести в отношении него уголовное дело. Спустя два дня дело было заведено по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). По ней предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Депутат Константин Затулин уточнял, что речь идет о взятке в размере 25 млн руб. от руководителя строительно-дорожной фирмы. СК полагает, что Вороновский получал взятки в 2019–2020 годах (в это время он был заместителем губернатора Краснодарского края и курировал дорожную отрасль).

Анатолий Вороновский получил мандат депутата после выборов 2021 года. До этого он работал в руководящих органах Краснодарского края. В 2015 году занял должность первого заместителя руководителя департамента транспорта региона, затем возглавил департамент. Спустя год перешел на должность министра транспорта и дорожного хозяйства края. В 2017–2020 годах работал заместителем главы региона Вениамина Кондратьева, в 2020 году был советником губернатора.

Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума депутатский мандат мандат депутата Краснодарский край Анатолий Вороновский
Анатолий Вороновский фото
Анатолий Вороновский
бывший депутат
28 декабря 1966 года
