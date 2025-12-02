Госдума лишила мандата депутата Вороновского

В ноябре депутат «Единой России» Анатолий Вороновский написал заявление о досрочном сложении полномочий, после того как на него завели дело о взятке. Госдума согласилась лишить его мандата

Анатолий Вороновский (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Госдума досрочно лишила полномочий депутата от «Единой России» Анатолия Вороновского, передает корреспондент РБК. Согласно постановлению, за которое голосовали депутаты, его полномочия считаются прекращенными с 13 ноября на основании его письменного заявления. За проголосовали 386 депутатов, против один, воздержался от голосования один депутат.

О том, что Вороновский написал заявление о сложении мандата, источники РБК сообщили в конце ноября.

В ходе пленарного заседания выступил депутат от КПРФ Николай Харитонов, который сообщил, что 30 ноября с Вороновским произошел несчастный случай и он оказался в больнице с тяжелыми травмами. Сейчас он находится в больнице, которая обслуживает депутатов, и если его лишить мандата, то «практически завтра ему надо уходить из больницы, либо платить большие деньги за содержание», пояснил он. Харитонов предложил рассмотреть заявление о сложении полномочий через неделю-полторы, когда Вороновский поправится.

Первый замглавы комиссии по мандатным вопросам Эрнест Валеев в ответ на это заявил, что Госдума рассматривает вопрос, связанный с личным заявлением депутата о досрочном сложении полномочий. Он никак не связан с вопросом, связанным с уголовным преследованием Вороновского, подчеркнул Валеев.

РБК направил запрос в пресс-службу фракции «Единой России» в Госдуме.

11 ноября Госдума по представлению Генпрокуратуры согласилась лишить Вороновского депутатской неприкосновенности и разрешила завести в отношении него уголовное дело. Спустя два дня дело было заведено по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). По ней предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Депутат Константин Затулин уточнял, что речь идет о взятке в размере 25 млн руб. от руководителя строительно-дорожной фирмы. СК полагает, что Вороновский получал взятки в 2019–2020 годах (в это время он был заместителем губернатора Краснодарского края и курировал дорожную отрасль).

Анатолий Вороновский получил мандат депутата после выборов 2021 года. До этого он работал в руководящих органах Краснодарского края. В 2015 году занял должность первого заместителя руководителя департамента транспорта региона, затем возглавил департамент. Спустя год перешел на должность министра транспорта и дорожного хозяйства края. В 2017–2020 годах работал заместителем главы региона Вениамина Кондратьева, в 2020 году был советником губернатора.