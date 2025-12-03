Politico сообщило о «предложении в последнюю минуту» ЕК по активам России

Комиссия 3 декабря предложит юридическое решение по поводу кредита для Украины в размере €140 млрд за счет российских активов, чтобы угодить Бельгии и побудить ее поддержать заем

Фото: John Moore / Getty Images

Еврокомиссия в среду, 3 декабря, предложит юридическое решение, чтобы развеять опасения Бельгии по поводу кредита для Украины в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников ЕС.

Еврокомиссия хочет, чтобы страны союза согласились предоставить эти средства Киеву на саммите ЕС 18-19 декабря. Однако Бельгия сопротивляется этому, опасаясь, что она окажется в затруднительном положении, если деньги придется вернуть России. По словам собеседников издания, блок разработал правовую базу, которая позволит этого избежать. Ожидается, что полное предложение ЕК будет представлено в среду.

Как отмечает Politico, больше всего Бельгия опасается, что если Украина получит кредит, Венгрия или Словакия могут наложить вето на продление европейских санкций против России. Чтобы угодить ей, Еврокомиссия решила лишить отдельные страны возможности блокировать продление ограничений. Она хочет прибегнуть к пункту статьи 122 Договора ЕС, который позволяет правительствам принимать решения «в духе солидарности между государствами-членами о мерах, соответствующих экономической ситуации».

ЕК хочет интерпретировать это так, что согласия большинства государств будет достаточно для одобрения продления санкций, что лишит Венгрию потенциального права вето, поскольку отмена санкций нанесет ущерб европейской экономике. Это также позволит сократить частоту голосований о продлении санкций с шести месяцев до трех лет, сообщили дипломаты. Один из них отметил, что это способ заручиться поддержкой Бельгии.

Однако ключевой вопрос заключается в том, удовлетворит ли предложение ЕК бельгийского премьер-министра Барта де Вевера и побудит ли его поддержать кредит, пишет Politico.

По данным Financial Times, Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать кредит Украине на €140 млрд под залог российских активов, придя к выводу, что предложение ЕК выступить в качестве кредитора для Euroclear Bank эквивалентно монетарному финансированию, когда Центральный банк напрямую финансирует дефицит госбюджета, что запрещено договорами Евросоюза. По словам двух источников газеты, Еврокомиссия начала работу над альтернативными предложениями, которые предоставят временную ликвидность для поддержки кредита.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов Москвы. По его словам, «всем ясно», что это будет воровством чужой собственности. О каких мерах идет речь, Путин не уточнил.