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Экс-губернатора Фургала отправили на 22 года в колонию строгого режима

Суд в Подмосковье приговорил бывшего хабаровского губернатора Фургала к 22 годам колонии
Суд огласил приговор по делу о заказных убийствах, в которых главным фигурантом выступает Сергей Фургал. Остальные получили сроки от 9,5 до 21 года лишения свободы
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В пятницу, 10 февраля, Люберецкий городской суд Подмосковья (выездное заседание проходило в Мособлсуде) приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х, передает корреспондент РБК. Этот срок был назначен по совокупности совершенных преступлений.

Три других фигуранта также получили сроки заключения. Так, Андрея Карепова осудили на 21 год лишения свободы, Андрею Палею назначили 17 лет заключения, а подсудимого Марата Кадырова отправили в колонию на 9,5 лет.

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Все подсудимые будут отбывать сроки в колонии строгого режима; никто из них вину не признал. В ходе процесса адвокаты просили оправдать подзащитных и говорили, что не видят заи ними какой-либо вины. В СИЗО подсудимые находятся с ноября 2019 года.

Коллегия присяжных заседателей признала фигурантов виновными по делу о покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и организации убийств бизнесмена Евгения Зори и сотрудника фирмы «Миф-Хабаровск» Олега Булатова, совершенных в 2004–2005 годах в Амурской области.

Рассмотрение дела в суде началось в прошлом мае. Фургала, Карепова, Кадырова и Палея признали виновными в покушении на умышленное убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105) и убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Присяжные также признали виновными Фургала и Карепова в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).

Партнер Фургала по бизнесу Николай Мистрюков, выступая со стороны обвинения, дал показания против экс-губернатора. Подобные показания также дал бывший сотрудник полиции Владимир Першин, который  обеспечивал компании «Миф-Хабаровск» силовую составляющую.

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Материалы дела

В материалах дела говорилось, что в 2004–2005 годах Сергей Фургал, который на тот момент занимался бизнесом в Хабаровском крае и Амурской области, заказал убийство троих предпринимателей. Организатором покушений был Андрей Карепов, исполнителями — Андрей Палей и Марат Кадыров.

Суд признал фигурантов виновными в трех эпизодах. По одному из них, в июле 2004 года на предпринимателя Александра Смольского из Амурской области было совершено покушение. Мужчина занимался бизнесом в поселке Прогресс Амурской области, скупал лом дороже, чем «МИФ-Хабаровск» (на тот момент компания Фургала и Мистрюкова) и составлял Фургалу конкуренцию.

Эта ситуация раздражала Фургала: он требовал уравнять цены. В июле 2004 года конфликт достиг апогея и Смольского попытались подорвать гранатами. В этом суд признал виновным Кадырова. Смольский выжил.

Присяжные оценивали также виновность подсудимых в убийстве бизнесмена Евгения Зори. В прениях представители прокуратуры сообщали, что летом 2002 года последний выкупил административное здание завода железобетонных изделий № 2, который находился в стадии банкротства. Конкурсным управляющим был назначен Игорь Богданов, имевший общий бизнес с Фургалом. На заводе находилась площадка по переработке металла, к ней вел железнодорожный путь. Последний не принадлежал ООО «Миф-Хабаровск», его продали сторонней компании, но руководство ООО им пользовалось. Чуть позже Зоря приобрел у третьей компании железнодорожный путь, и это стало причиной конфликта. В октябре 2004 года бизнесмен был расстрелян возле подъезда своего дома.

Помимо этого присяжные рассматривали причастность подсудимых к убийству Олега Булатова, бывшего сотрудника ООО «Миф-Хабаровск». Он якобы знал об одном из совершенных преступлений.

По версии следствия, организацией покушения и самими убийствами занимался подсудимый Карепов, который якобы помогал Фургалу и Мистрякову в решении деликатных вопросов. Считается также, что для реализации заказов на убийство Карепов привлекал участников хабаровской ОПГ. Одного из них, Палея, присяжные признали виновным.

По версии следствия, Кадыров и Палей входили в преступную группировку «тимофеевских», возглавлявшуюся объявленным в розыск криминальным авторитетом Михаилом Тимофеевым. Его группа была образована в 1998 году на базе спортклуба «Моисей».

Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018 по июль 2020 года. Тогда же его арестовали и поместили в столичное СИЗО «Лефортово». В Хабаровском крае и на Дальнем Востоке прошли массовые протесты в поддержку Фургала, которые продолжались полгода.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Сергей Фургал организация убийства приговор Мособлсуд
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Присяжные признали Фургала виновным в убийствах
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Экс-губернатор Хабаровского края Фургал выступил перед присяжными
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