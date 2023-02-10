Экс-губернатора Фургала отправили на 22 года в колонию строгого режима

Суд огласил приговор по делу о заказных убийствах, в которых главным фигурантом выступает Сергей Фургал. Остальные получили сроки от 9,5 до 21 года лишения свободы

Сергей Фургал (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В пятницу, 10 февраля, Люберецкий городской суд Подмосковья (выездное заседание проходило в Мособлсуде) приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х, передает корреспондент РБК. Этот срок был назначен по совокупности совершенных преступлений.

Три других фигуранта также получили сроки заключения. Так, Андрея Карепова осудили на 21 год лишения свободы, Андрею Палею назначили 17 лет заключения, а подсудимого Марата Кадырова отправили в колонию на 9,5 лет.

Все подсудимые будут отбывать сроки в колонии строгого режима; никто из них вину не признал. В ходе процесса адвокаты просили оправдать подзащитных и говорили, что не видят заи ними какой-либо вины. В СИЗО подсудимые находятся с ноября 2019 года.

Коллегия присяжных заседателей признала фигурантов виновными по делу о покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и организации убийств бизнесмена Евгения Зори и сотрудника фирмы «Миф-Хабаровск» Олега Булатова, совершенных в 2004–2005 годах в Амурской области.

Рассмотрение дела в суде началось в прошлом мае. Фургала, Карепова, Кадырова и Палея признали виновными в покушении на умышленное убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105) и убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Присяжные также признали виновными Фургала и Карепова в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).

Партнер Фургала по бизнесу Николай Мистрюков, выступая со стороны обвинения, дал показания против экс-губернатора. Подобные показания также дал бывший сотрудник полиции Владимир Першин, который обеспечивал компании «Миф-Хабаровск» силовую составляющую.