Квартиру Фургала выставили на торги за ₽20 млн
Квартиру во Владивостоке бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного по делу об убийствах, выставили на торги на основании постановления судебных приставов. Об этом сообщает официальный бюллетень Росимущества «Государственное имущество» № 75.
«Реализация арестованного имущества путем проведения торгов. <...> Имущество, принадлежащее на праве собственности Фургалу Сергею Ивановичу: квартира площадью 76,9 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.
Квартира во Владивостоке, на улице Басаргина, 32, оценена в 20,146 млн руб. Шаг аукциона составит 202 тыс. руб., размер задатка — 3,022 млн руб. Прием заявок начался 6 октября и будет длиться до 29 октября. Торги назначены на 6 ноября.
Квартира имеет обременение — арест, в ней зарегистрирован один человек. Задолженность по взносам на капитальный ремонт превышает 50 тыс. руб., по коммунальным платежам — 132 тыс.
Согласно данным «Домклик», дом на Басаргина, 32, был построен в 2012 году. В нем четыре этажа. Первомайский район Владивостока, в котором находится недвижимость Фургала, расположен на юге города и граничит с бухтой Золотой Рог.
Фургала задержали в начале июля 2020 года по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в середине 2000-х. В конце июля президент России Владимир Путин отстранил его от должности в связи с утратой доверия. Экс-глава Хабаровского края не признает вину.
В августе 2020 года суд арестовал более 3 млн руб. и два автомобиля, принадлежащих Фургалу.
В феврале 2023 года экс-губернатора приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Фургал был признан виновным в организации убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004 и 2005 годах, а также в покушении на убийство Александра Смольского и незаконном обороте оружия.
