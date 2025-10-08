 Перейти к основному контенту
Дело губернатора Фургала⁠,
Квартиру Фургала выставили на торги за ₽20 млн

Квартиру экс-губернатора Хабаровского края Фургала выставили на торги за ₽20 млн
Сюжет
Дело губернатора Фургала
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Квартиру во Владивостоке бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного по делу об убийствах, выставили на торги на основании постановления судебных приставов. Об этом сообщает официальный бюллетень Росимущества «Государственное имущество» № 75.

«Реализация арестованного имущества путем проведения торгов. <...> Имущество, принадлежащее на праве собственности Фургалу Сергею Ивановичу: квартира площадью 76,9 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Квартира во Владивостоке, на улице Басаргина, 32, оценена в 20,146 млн руб. Шаг аукциона составит 202 тыс. руб., размер задатка — 3,022 млн руб. Прием заявок начался 6 октября и будет длиться до 29 октября. Торги назначены на 6 ноября.

Квартира имеет обременение — арест, в ней зарегистрирован один человек. Задолженность по взносам на капитальный ремонт превышает 50 тыс. руб., по коммунальным платежам — 132 тыс.

Согласно данным «Домклик», дом на Басаргина, 32, был построен в 2012 году. В нем четыре этажа. Первомайский район Владивостока, в котором находится недвижимость Фургала, расположен на юге города и граничит с бухтой Золотой Рог.

Вдова убитого бизнесмена Булатова потребовала компенсацию от Фургала
Политика
Сергей Фургал

Фургала задержали в начале июля 2020 года по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в середине 2000-х. В конце июля президент России Владимир Путин отстранил его от должности в связи с утратой доверия. Экс-глава Хабаровского края не признает вину.

В августе 2020 года суд арестовал более 3 млн руб. и два автомобиля, принадлежащих Фургалу.

В феврале 2023 года экс-губернатора приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Фургал был признан виновным в организации убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004 и 2005 годах, а также в покушении на убийство Александра Смольского и незаконном обороте оружия.

