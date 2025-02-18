Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор Фургалу
Верховный суд России не стал рассматривать кассационную жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор по делу об организации заказных убийств, следует из карточки производства на сайте инстанции.
Причину отказа в суде не уточнили.
10 февраля 2023 года Люберецкий городской суд приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова в 2004 и 2005 годах, а также в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и незаконном обороте оружия.
В сентябре 2024 года Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил без изменения приговор Фургалу и еще двум фигурантам дела.
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