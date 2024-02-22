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Дело губернатора Фургала ,  
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Движение «Я/Мы Сергей Фургал» признали экстремистским и запретили

Хабаровский суд признал движение «Я/Мы Сергей Фургал» экстремистским и запретил
Сюжет
Дело губернатора Фургала
Движение «Я/Мы Сергей Фургал», созданное в поддержку отстраненного с должности в 2019 году экс-губернатора Хабаровского края, признали экстремистским по иску прокуратуры. Суд решил, что движение угрожало конституционному строю

Хабаровский краевой суд признал общественное движение «Я/Мы Сергей Фургал» экстремистской организацией и запретил его, сообщила региональная прокуратура. В ведомстве считают, что движение осуществляет экстремистскую деятельность «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона».

Согласно решению суда, целями движения являются «создание условий для изменения основ конституционного строя» и «смена власти в стране насильственным путем». В прокуратуре отметили, что для их достижения участники движения «распространяют призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти». За указанные действия участники движения неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности, отметили в надзорном ведомстве.

Иск с требованием признать движение «Я/Мы Сергей Фургал» экстремистским и запретить его деятельность 7 февраля подала в суд прокуратура Хабаровского края.

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Общество
Сергей Фургал

Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году. Летом 2019 он был арестован по делу об организации заказных убийств и о покушении на убийство в начале 2000-х годов. После этого президент Владимир Путин снял с должности.

Акции в поддержку главы региона продолжались несколько месяцев, участники требовали провести гласный и открытый суд, а также выкладывали в сеть посты с тегом #ямысергейфургал. Спустя год начался судебный процесс. В феврале 2023 года экс-губернатора признали виновным в двух заказных убийствах и покушениях и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Фургал вину не признал.

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В декабре того же года Бабушкинский райсуд Москвы начал рассматривать второе уголовное дело в отношении экс-губернатора и девяти его предполагаемых сообщников. Их обвиняют в создании преступного сообщества для совершения хищений активов МСП Банка на миллиарды рублей. Фургал не признал вину и по этому обвинению, само дело он называл «дымовой завесой».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Фургал экстремистское движение запрет Хабаровский край суд прокуратура
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