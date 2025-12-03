Бывший замглавы МИД Италии заявил о разобщенности стран Европы
Европейские страны действуют слажено и принимают усилия для поддержки Украины, но в некоторых вопросах остается разобщенность, заявил бывший заместитель министра иностранных дел Италии, а ныне председатель итальянского экспортно-кредитного агентства (SACE) Гульельмо Пикки в интервью Bloomberg.
Пикки напомнил о санкциях, которые были введены после начала боевых действий, а также о «важных шагах» для поддержки Украины, например, военной помощи. Вместе с тем он признал, что в этом вопросе каждая страна Евросоюза принимает решение самостоятельно.
«ЕС — сложная машина <...> Оборонные вопросы не входят в компетенцию Еврокомиссии, они решаются на уровне государств-членов. Например, у Италии и Франции позиция отличается. У Германии тоже другая позиция. Так что да, есть некоторая разобщенность, но пока курс действий был единым. Но дипломатия на европейском уровне должна быть задействована гораздо более мощно», — сказал он.
Экс-министр обратил внимание на спорные вопросы в отношениях с Бельгией, власти которой отказывались от предложений по конфискации российских активов, и Венгрией, выступающей против отказа от поставок энергоносителей из России. «Похоже, что единства нет, но это очень конкретные случаи, которые вполне понятны», — отметил он.
Отвечая на вопрос об участии в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, Пикки заявил, что европейским странам следует действовать более активно. «Я вижу, что европейцы по-прежнему недостаточно активны на этих мирных переговорах и не используют все имеющиеся у них рычаги влияния, экономическую мощь. Я бы сказал, что европейцам следует использовать больше дипломатии, они не используют тот инструмент, который у них есть», — сказал он.
Гульельмо Пикки в течение 17 лет был членом итальянского парламента, занимал пост заместителя министра иностранных дел Италии в 2018-2019 годах. Он также был членом Комитета по иностранным делам правительства Италии и парламентских ассамблей НАТО и ОБСЕ. До работы в правительстве Пикки в течение десяти лет работал инвестиционным банкиром и консультантом, специализировался на рынках долговых обязательств, недвижимости и энергетическом секторе.
В конце ноября США представили мирный план урегулирования конфликта России и Украины, после чего стороны приступили к обсуждению его условий. В переговорах с американской и украинской делегацией принимали участие представители стран Европы. Европейская сторона настаивает, что любой мирный план должен быть одобрен Киевом и Брюсселем.
Кремль подчеркивал, что Европа не может претендовать на сбалансированный подход к переговорам, поскольку «целиком и полностью занимает сторону» Киева. Россия исходит из того, что Европа «самоустранила» себя от переговорного процесса, говорил глава МИДа Сергей Лавров.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили