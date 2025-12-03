 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Бывший замглавы МИД Италии заявил о разобщенности стран Европы

Пикки напомнил о санкциях, введенных после начала боевых действий, а также о «важных шагах» для поддержки Украины. При этом он указал, что каждая страна Евросоюза принимает решение самостоятельно и «есть некоторая разобщенность»
Гульельмо Пикки
Гульельмо Пикки (Фото: Maurizio Brambatti / EPA / ТАСС)

Европейские страны действуют слажено и принимают усилия для поддержки Украины, но в некоторых вопросах остается разобщенность, заявил бывший заместитель министра иностранных дел Италии, а ныне председатель итальянского экспортно-кредитного агентства (SACE) Гульельмо Пикки в интервью Bloomberg.

Пикки напомнил о санкциях, которые были введены после начала боевых действий, а также о «важных шагах» для поддержки Украины, например, военной помощи. Вместе с тем он признал, что в этом вопросе каждая страна Евросоюза принимает решение самостоятельно.

«ЕС — сложная машина <...> Оборонные вопросы не входят в компетенцию Еврокомиссии, они решаются на уровне государств-членов. Например, у Италии и Франции позиция отличается. У Германии тоже другая позиция. Так что да, есть некоторая разобщенность, но пока курс действий был единым. Но дипломатия на европейском уровне должна быть задействована гораздо более мощно», — сказал он.

Экс-министр обратил внимание на спорные вопросы в отношениях с Бельгией, власти которой отказывались от предложений по конфискации российских активов, и Венгрией, выступающей против отказа от поставок энергоносителей из России. «Похоже, что единства нет, но это очень конкретные случаи, которые вполне понятны», — отметил он.

Отвечая на вопрос об участии в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, Пикки заявил, что европейским странам следует действовать более активно. «Я вижу, что европейцы по-прежнему недостаточно активны на этих мирных переговорах и не используют все имеющиеся у них рычаги влияния, экономическую мощь. Я бы сказал, что европейцам следует использовать больше дипломатии, они не используют тот инструмент, который у них есть», — сказал он.

Во Франции сочли, что Путин и Трамп давно заключили бы сделку без Европы
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

Гульельмо Пикки в течение 17 лет был членом итальянского парламента, занимал пост заместителя министра иностранных дел Италии в 2018-2019 годах. Он также был членом Комитета по иностранным делам правительства Италии и парламентских ассамблей НАТО и ОБСЕ. До работы в правительстве Пикки в течение десяти лет работал инвестиционным банкиром и консультантом, специализировался на рынках долговых обязательств, недвижимости и энергетическом секторе.

В конце ноября США представили мирный план урегулирования конфликта России и Украины, после чего стороны приступили к обсуждению его условий. В переговорах с американской и украинской делегацией принимали участие представители стран Европы. Европейская сторона настаивает, что любой мирный план должен быть одобрен Киевом и Брюсселем.

Кремль подчеркивал, что Европа не может претендовать на сбалансированный подход к переговорам, поскольку «целиком и полностью занимает сторону» Киева. Россия исходит из того, что Европа «самоустранила» себя от переговорного процесса, говорил глава МИДа Сергей Лавров.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Европа Россия Украина санкции
