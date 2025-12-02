Во Франции сочли, что Путин и Трамп давно заключили бы сделку без Европы
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп давно бы достигли соглашения об Украине, если бы не Европа, считает французский чиновник, пишет The Wall Street Journal.
По словам собеседника газеты, Европа оказалась в одиночестве, поскольку Вашингтон отстраняется, что значит, что европейцам придется больше полагаться на себя.
В Европе растут опасения по поводу приверженности Соединенных Штатов НАТО, пишет газета. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф прибудет в Москву 2 декабря для участия в очередном раунде мирных переговоров с Россией. Как отмечает издание, Уиткофф, который еще не посещал Украину, совершает свой шестой визит в Москву в этом году.
В то же время госсекретарь Марко Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО, которая пройдет 3 декабря, и направит вместо себя своего заместителя. По словам бывшего представителя альянса, последний раз глава Госдепартамента не присутствовал на мероприятии в 1999 году, когда внимание Вашингтона было сосредоточено на мире на Ближнем Востоке.
Отсутствие Рубио будет ощущаться остро в разгар переговоров по поводу мирного соглашения, которые заставили многих европейских лидеров усомниться в том, совпадают ли по-прежнему американские приоритеты с европейскими, пишет WSJ.
Утечка мирного плана и расшифровки телефонного разговора Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым оставили у многих впечатление, что администрация Трампа больше заинтересована в улучшении связей и экономическом сотрудничестве с Россией, чем в защите блока, отмечает газета.
Bloomberg на прошлой неделе без указания источника опубликовал две стенограммы разговоров — спецпосланника президента США Уиткоффа и помощника президента России Ушакова от 14 октября и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Ушакова от 29 октября. «Некоторые эти утечки носят фейковый характер, другие я бы вообще отказался комментировать, поскольку мои разговоры с [спецпосланником президента США Стивеном] Уиткоффом носят закрытый характер», — заявил Ушаков. Дмитриев назвал публикацию фейком. В Кремле, комментируя утечку, сказали, что «ничего там страшного такого нет, если абстрагироваться от того, правда это или неправда». Трамп в ответ на утечку, как писала WSJ, заявил: «Я об этом не слышал, нет, но это обычное дело, понимаете? Потому что ему [Уиткоффу] нужно продать это (мирную сделку. — РБК) Украине. Ему нужно продать Украину России. Вот что делает переговорщик».
Два аспекта мирного плана США из 28 пунктов, как сообщает WSJ, произвели фурор в Европе: во-первых, в нем Россия рассматривается как победившая сторона, а Украина — как проигравшая, Киев должен отказаться от территорий, которые он еще не потерял, сократить свои вооруженные силы и лишиться надежных гарантий как со стороны США, так и со стороны европейских союзников. Во-вторых, США описываются как посредник между Россией и НАТО, что дает основания предположить, что Вашингтон больше не считает себя членом альянса, пишет издание.
Путин о мирных предложениях говорил, что США сформировали «набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно», но «проектов договора не было». По его словам, Россия готова положить предложения США в основу будущих договоренностей, но «где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык».
