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Палестино-израильский конфликт ,  
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Армия Израиля сообщила об уничтожении около 500 шахт туннелей ХАМАС

Армия Израиля обнаружила более 800 шахт туннелей ХАМАС и уничтожила 500 из них
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
В Армии обороны Израиля рассказали, что часть туннелей связывала стратегические объекты ХАМАС, а шахты были расположены в том числе внутри детсадов, школ и мечетей
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильские военные с начала операции в секторе Газа обнаружили более 800 шахт подземных туннелей ХАМАС, около 500 из них уничтожено, в том числе путем подрыва. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторые из туннельных шахт связывали стратегические объекты ХАМАС через сеть подземных туннелей», — говорится в сообщении.

Шахты располагались внутри жилых зданий, детсадов, школ и мечетей или рядом с ними, утверждает армия. В некоторых из них были найдены запасы оружия. ЦАХАЛ вновь обвинила ХАМАС в использовании гражданских объектов в секторе Газа для прикрытия.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Утром 1 декабря израильская армия возобновила боевые действия против ХАМАС, обвинив палестинскую группировку в нарушении условий режима прекращения огня. Перемирие, которое было заключено в конце ноября, продержалось семь дней.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 2 декабря заявил, что ЦАХАЛ ведет бои «в полную силу». По его словам, по соглашению о перемирии ХАМАС должен был освободить всех взятых в заложники женщин и детей. Однако группировка отпустила 80 заложников, а потом отказалась освобождать еще 15 женщин и двоих детей, сказал глава Минобороны. В то же время в ХАМАС утверждают, что отпустили всех женщин и детей, которых удерживали в секторе Газа.

По данным источников Financial Times, Израиль планирует долгую войну против ХАМАС — она продлится не менее года. По словам собеседников, наиболее интенсивная фаза наземного наступления ожидается в начале 2024 года. Целями издание назвало убийство трех лидеров группировки Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа и Марвана Иссы, а также «решающую» победу над 24 батальонами ХАМАС, уничтожение его сети подземных туннелей и «потенциала управления в Газе». По словам одного из источников, Израиль «и на полпути не продвинулся» к достижению своей цели.

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The New York Times, в свою очередь, пишет, что следующая фаза войны в секторе Газа не будет затяжной и что израильская армия проведет в ближайшие недели «операцию высокой интенсивности». После этого, по данным газеты, боевые действия перейдут «в режим низкой интенсивности».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа
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