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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Министр обороны Израиля заявил о возобновлении боев в Газе в полную силу

Министр обороны Израиля: ЦАХАЛ возобновляет боевые действия в Газе в полную силу
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа «в полную силу», заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант. Его цитирует The Times of Israel.

«Мы продолжаем именно с того места, на котором остановились», — сказал Галант на пресс-конференции. Он назвал результаты возобновления наступления ЦАХАЛ «очень впечатляющими».

ХАМАС заявил, что освободил всех взятых в заложники детей и женщин
Политика
Фото:Reuters

Министр заявил, что приказал возобновить бои в секторе Газа утром 1 декабря, так как палестинская группировка ХАМАС нарушила условия соглашения о прекращении огня.

Соглашение, по словам Галанта, было заключено «на конкретных условиях»: ХАМАС должен был вернуть всех женщин и детей, захваченных 7 октября. После того как движение передало израильской стороне 80 заложников, оно отказалось освобождать еще 15 женщин и двух детей, сказал министр.

Между тем, в ХАМАС заявили, что освободили всех женщин и детей, которые удерживались секторе Газа.

Временное перемирие между Израилем и ХАМАС в анклаве действовало с 24 ноября по 1 декабря. Изначально оно было заключено на четыре дня, но впоследствии продлевалось: израильские власти согласились продлевать его на 24 часа за каждых десять освобожденных заложников. Последняя группа удерживаемых из шести человек была передана израильской стороне через Красный Крест 1 декабря.

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Теги
Израиль ЦАХАЛ сектор Газа
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