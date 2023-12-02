 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

«Моссад» сообщил о разрыве переговоров с ХАМАС

Глава «Моссада» Давид Барнеа отозвал переговорщиков с ХАМАС из Катара
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Переговорщики были отозваны по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Израиль вновь обвинил ХАМАС в нарушении условий перемирия, которое продержалось неделю. Утром 1 декабря израильская армия возобновила боевые действия
Давид Барнеа
Давид Барнеа (Фото: Kobi Gideon / Israeli Gpo / Global Look Press)

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа отозвал группу переговорщиков с ХАМАС из Катара по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, так как переговоры зашли в тупик. Об этом говорится в заявлении «Моссада», опубликованном канцелярией Нетаньяху, его приводит The Times of Israel.

«Террористическая группировка ХАМАС не выполнила взятые на себя обязательства по соглашению, которое включало освобождение всех женщин и детей из представленного и согласованного ХАМАС списка», — указано в заявлении.

Катар на переговорах выступает посредником между Израилем и ХАМАС.

WSJ узнала о плане Израиля начать убивать лидеров ХАМАС по всему миру
Политика
Лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания

Глава израильской разведки поблагодарил директора ЦРУ Уильяма Бернса, главу Службы общей разведки Египта Аббаса Камиля и премьер-министра Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани за их «огромные посреднические усилия», благодаря которым из сектора Газа были освобождены 84 женщины и ребенка, а также 24 иностранца, отмечается в заявлении.

Как отмечает The Times of Israel, ХАМАС продолжает удерживать в заложниках 136 человек — 114 мужчин, 20 женщин и двух детей. Среди заложников — десять человек старше 75 лет. Большинство заложников, 125 человек, — израильтяне, еще 11 — иностранные граждане, включая восемь граждан Таиланда.

С 24 ноября по 1 декабря в секторе Газа действовал режим прекращения огня. Накануне утром израильская армия возобновила боевые действия против ХАМАС, перемирие продержалось неделю. Израиль обвинил палестинскую группировку в нарушении режима прекращения огня.

Читайте на РБК Pro
«Бриллиант будущего». Как искусственные алмазы захватывают рынок
Каким будет курс рубля после президентских выборов
Золото торгуется вблизи максимумов. Акции каких золотодобытчиков выбрать
8 каверзных вопросов на собеседовании. Как не лишиться шансов на работу

Военные действия временно прекратились утром 2 ноября, перемирие сначала было заключено на четыре дня, а потом дважды продлевалось: 27 ноября — на два дня, а 29-го — еще на сутки. The Wall Street Journal утром 1 декабря, незадолго до возобновления боев, писала, что Израиль и ХАМАС договорились продлить режим прекращения огня еще на один день, однако этого так и не случилось.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Израиль Моссад Катар переговоры
Материалы по теме
NYT рассказала о плане ХАМАС «Стена Иерихона»
Политика
Из сектора Газа отпустили невесту удерживаемого ХАМАС россиянина
Политика
Израиль представил соседним странам план буферной зоны в Палестине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 19:43
Минобороны сообщило о перехвате двух ракет С-200 над Азовским морем Политика, 19:31
Курский губернатор сообщил о втором обстреле поселка Теткино за сутки Политика, 19:29
Что цветовая палитра говорит о нашем характере и привычках 19:20
Россиянина признали лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии Спорт, 19:13
Эксперты рынка ID обсудили идеальный клиентский сервис Новая экономика, 19:03
Россия возобновила эвакуацию граждан из сектора Газа Политика, 19:02
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 18:57
В Брюсселе признали, что европейцев сложно убедить помогать Украине Политика, 18:56
Франчайзинг 2.0: как перезапустить рынок Новая экономика, 18:36
Медведев наградил Собянина премией «Юрист года» Политика, 18:35
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 18:34
«Крылья Советов» обыграли аутсайдера и поднялись на третье место в РПЛ Спорт, 18:26
«Моссад» сообщил о разрыве переговоров с ХАМАС Политика, 18:20