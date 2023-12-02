«Моссад» сообщил о разрыве переговоров с ХАМАС

Переговорщики были отозваны по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Израиль вновь обвинил ХАМАС в нарушении условий перемирия, которое продержалось неделю. Утром 1 декабря израильская армия возобновила боевые действия

Давид Барнеа (Фото: Kobi Gideon / Israeli Gpo / Global Look Press)

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа отозвал группу переговорщиков с ХАМАС из Катара по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, так как переговоры зашли в тупик. Об этом говорится в заявлении «Моссада», опубликованном канцелярией Нетаньяху, его приводит The Times of Israel.

«Террористическая группировка ХАМАС не выполнила взятые на себя обязательства по соглашению, которое включало освобождение всех женщин и детей из представленного и согласованного ХАМАС списка», — указано в заявлении.

Катар на переговорах выступает посредником между Израилем и ХАМАС.

Глава израильской разведки поблагодарил директора ЦРУ Уильяма Бернса, главу Службы общей разведки Египта Аббаса Камиля и премьер-министра Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани за их «огромные посреднические усилия», благодаря которым из сектора Газа были освобождены 84 женщины и ребенка, а также 24 иностранца, отмечается в заявлении.

Как отмечает The Times of Israel, ХАМАС продолжает удерживать в заложниках 136 человек — 114 мужчин, 20 женщин и двух детей. Среди заложников — десять человек старше 75 лет. Большинство заложников, 125 человек, — израильтяне, еще 11 — иностранные граждане, включая восемь граждан Таиланда.

С 24 ноября по 1 декабря в секторе Газа действовал режим прекращения огня. Накануне утром израильская армия возобновила боевые действия против ХАМАС, перемирие продержалось неделю. Израиль обвинил палестинскую группировку в нарушении режима прекращения огня.

Военные действия временно прекратились утром 2 ноября, перемирие сначала было заключено на четыре дня, а потом дважды продлевалось: 27 ноября — на два дня, а 29-го — еще на сутки. The Wall Street Journal утром 1 декабря, незадолго до возобновления боев, писала, что Израиль и ХАМАС договорились продлить режим прекращения огня еще на один день, однако этого так и не случилось.