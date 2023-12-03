Израиль применил искусственный интеллект «Евангелие» для ударов по ХАМАС

Прежде у Израиля заканчивались известные цели для ударов в Газе, но в последние годы военные стали опираться на рекомендации ИИ для ударов по домам, где живут боевики

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль опирается на систему искусственного интеллекта (ИИ) «Евангелие» для выбора целей ударов по сектору Газа, эксперты выражают опасение выбранной тактикой, пишут британская газета The Guardian и израильская Local Call.

База данных израильской армии содержит сведения о 30–40 тыс. человек, которых подозревают в членстве в ХАМАС или других группировках боевиков, автоматизированная система предлагает координаты жилых домов таких палестинцев, рассказали источники Local Call.

Спецпоздразделение создали для решения проблемы, возникшей в ходе предыдущих военных операций Израиля в Газе, когда у армии не раз заканчивались цели для ударов.

Бывший главком израильской армии Авив Кохави еще до начала войны 7 октября уточнял, что прежде ЦАХАЛ обнаруживала 50 целей в секторе Газа за год, а система ИИ позволила выявлять сто целей ежедневно. Он также предупредил о рисках развития этой сферы: «В значительной степени джин уже вышел из бутылки».

Источники The Guardian пояснили, что высокопоставленные лидеры группировки скрывались в туннелях сразу после начала атак, а система ИИ позволила обнаруживать группы младших по рангу боевиков. «Это очень много домов. Члены ХАМАС, которые на самом деле ничего не значат, живут в домах по всему сектору Газа. Поэтому они (войска Израиля. — РБК) помечают дом, бомбят его, убивая всех, кто там находится», — рассказал собеседник Local Call.

Операторы системы заранее осведомлены, какое количество мирных жителей погибнет при ударе, сообщили источники обоих изданий. Решение о нанесении удара принимает дежурный командир подразделения, некоторые из которых были «более склонны к насилию, чем остальные», рассказал The Guardian один из операторов, ушедший из израильской армии в 2021-м. Он сообщил о случаях, когда «были сомнения относительно цели» и «мы убили, по моему мнению, непропорционально большое количество мирных жителей».

«Это действительно похоже на фабрику. Мы работаем быстро, и нет времени глубоко вникать в цель. Считается, что нас оценивают по тому, сколько целей нам удалось достичь», — рассказал источник израильского издания, прежде работавший в таком подразделении. Другой собеседник заявил, что «Евангелие» позволило армии управлять «фабрикой массовых убийств», в которой упор делался на количество, а не качество.

«Другие государства будут наблюдать и учиться», — предупредил The Guardian бывший сотрудник службы безопасности Белого дома, знакомый с использованием Пентагоном автономных систем.

Эксперты усомнились, что использование искусственного интеллекта позволяет сократить численность жертв среди гражданских. У операторов может развиться «склонность к автоматизации» и «чрезмерная зависимость от систем, которые оказывают слишком большое влияние на сложные человеческие решения», указывала исследователь из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Марта Бо.

«Существует опасность, что, по мере того как люди начинают полагаться на эти системы, они становятся винтиками в механизированном процессе и утрачивают способность осмысленно оценивать риск причинения вреда гражданскому населению», — предупредил Ричард Мойес, глава организации Article 36, выступающей за снижение вреда от использования вооружений.

Он предложил обратить внимание на изменившийся ландшафт Газы после массированных ударов, подчеркнув, что «предположение о точности и ограниченности применяемой силы не подтверждается фактами».

«В отличие от преднамеренных нападений ХАМАС на израильских мужчин, женщин и детей, ЦАХАЛ следует международному праву и принимает возможные меры предосторожности для смягчения ущерба гражданскому населению», — подчеркивают в израильской армии.