 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Израиль применил искусственный интеллект «Евангелие» для ударов по ХАМАС

Израиль задействовал ИИ «Евгангелие» для ударов по ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Прежде у Израиля заканчивались известные цели для ударов в Газе, но в последние годы военные стали опираться на рекомендации ИИ для ударов по домам, где живут боевики
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль опирается на систему искусственного интеллекта (ИИ) «Евангелие» для выбора целей ударов по сектору Газа, эксперты выражают опасение выбранной тактикой, пишут британская газета The Guardian и израильская Local Call.

База данных израильской армии содержит сведения о 30–40 тыс. человек, которых подозревают в членстве в ХАМАС или других группировках боевиков, автоматизированная система предлагает координаты жилых домов таких палестинцев, рассказали источники Local Call.

Спецпоздразделение создали для решения проблемы, возникшей в ходе предыдущих военных операций Израиля в Газе, когда у армии не раз заканчивались цели для ударов.

Бывший главком израильской армии Авив Кохави еще до начала войны 7 октября уточнял, что прежде ЦАХАЛ обнаруживала 50 целей в секторе Газа за год, а система ИИ позволила выявлять сто целей ежедневно. Он также предупредил о рисках развития этой сферы: «В значительной степени джин уже вышел из бутылки».

Источники The Guardian пояснили, что высокопоставленные лидеры группировки скрывались в туннелях сразу после начала атак, а система ИИ позволила обнаруживать группы младших по рангу боевиков. «Это очень много домов. Члены ХАМАС, которые на самом деле ничего не значат, живут в домах по всему сектору Газа. Поэтому они (войска Израиля. — РБК) помечают дом, бомбят его, убивая всех, кто там находится», — рассказал собеседник Local Call.

США увидели риск стратегического поражения Израиля
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Операторы системы заранее осведомлены, какое количество мирных жителей погибнет при ударе, сообщили источники обоих изданий. Решение о нанесении удара принимает дежурный командир подразделения, некоторые из которых были «более склонны к насилию, чем остальные», рассказал The Guardian один из операторов, ушедший из израильской армии в 2021-м. Он сообщил о случаях, когда «были сомнения относительно цели» и «мы убили, по моему мнению, непропорционально большое количество мирных жителей».

Читайте на РБК Pro
Game over: почему в индустрии видеоигр продолжаются массовые увольнения
X не значит хорошо: во что Илон Маск превратил Twitter за год
Золото торгуется вблизи максимумов. Акции каких золотодобытчиков выбрать
На чем богатейшая селф-мейд американка сделала миллиарды в IT к своим 80

«Это действительно похоже на фабрику. Мы работаем быстро, и нет времени глубоко вникать в цель. Считается, что нас оценивают по тому, сколько целей нам удалось достичь», — рассказал источник израильского издания, прежде работавший в таком подразделении. Другой собеседник заявил, что «Евангелие» позволило армии управлять «фабрикой массовых убийств», в которой упор делался на количество, а не качество.

«Другие государства будут наблюдать и учиться», — предупредил The Guardian бывший сотрудник службы безопасности Белого дома, знакомый с использованием Пентагоном автономных систем.

FT узнала о плане Израиля на «долгую войну» с ХАМАС
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Эксперты усомнились, что использование искусственного интеллекта позволяет сократить численность жертв среди гражданских. У операторов может развиться «склонность к автоматизации» и «чрезмерная зависимость от систем, которые оказывают слишком большое влияние на сложные человеческие решения», указывала исследователь из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Марта Бо.

«Существует опасность, что, по мере того как люди начинают полагаться на эти системы, они становятся винтиками в механизированном процессе и утрачивают способность осмысленно оценивать риск причинения вреда гражданскому населению», — предупредил Ричард Мойес, глава организации Article 36, выступающей за снижение вреда от использования вооружений.

Он предложил обратить внимание на изменившийся ландшафт Газы после массированных ударов, подчеркнув, что «предположение о точности и ограниченности применяемой силы не подтверждается фактами».

«В отличие от преднамеренных нападений ХАМАС на израильских мужчин, женщин и детей, ЦАХАЛ следует международному праву и принимает возможные меры предосторожности для смягчения ущерба гражданскому населению», — подчеркивают в израильской армии.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль искуственный интеллект сектор Газа ХАМАС
Материалы по теме
США увидели риск стратегического поражения Израиля
Политика
Reuters узнал о прорыве в области ИИ в OpenAI перед увольнением Альтмана
Бизнес
Экс-главком НАТО описал будущее влияние ИИ на войны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Подводные камни при работе с самозанятыми РБК и Сбер, 10:55
Кличко предупредил Зеленского о расплате за совершенные ошибки Политика, 10:54
В Перу при нападении на шахту погибли девять человек Общество, 10:50
5 научных способов быстро оценить свое здоровье — New Scientist Pro, 10:46
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 10:44
В Турции задержали лидера ОПГ из России Общество, 10:43
МТС показал новые цифровые сервисы для бизнеса. Конструктор решений 10:21
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
В Карачаево-Черкесии загорелся ресторан. Видео Общество, 10:16
Для каких целей россияне покупают недвижимость за рубежом. Инфографика Бизнес, 10:10
Израиль применил искусственный интеллект «Евангелие» для ударов по ХАМАС Политика, 10:09
Бесплатное обслуживание и высокий кешбэк: 10 дебетовых банковских карт Инвестиции, 10:00
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 09:58
Трамп объявил о «крестовом походе» против Байдена Политика, 09:57
Противоядие от синдрома «чистого листа»: 5 техник проведения брейнштормов Pro, 09:47