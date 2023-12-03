США увидели риск стратегического поражения Израиля

Пентагон подчеркнул важность сохранения мирного населения сектора Газа, указав, что иначе в войне с ХАМАС не победить. Госдепартамент ранее отмечал, что жертвы среди гражданских увеличат популярность «поющих песнь нигилизма»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль ведет городские бои с противником, который держит оборону в одном из самых густонаселенных районов мира, а потому ЦАХАЛ может победить в войне только в случае создания гуманитарных коридоров и обеспечения безопасности гражданских лиц, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«В такого рода боях центром тяжести является гражданское население. И если вы загоняете его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением», — сказал Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии.

Схожие опасения выражал месяц назад госсекретарь Энтони Блинкен. Он предупреждал, что, несмотря на необходимость физического уничтожения группировки, необходимо приложиться усилия, чтобы движение не приобрело в результате еще больше сторонников из-за неизбирательных ударов Израиля. С его слов, этого можно добиться, предложив палестинцам лучшее будущее. «Потому что в отсутствие этого, даже после ХАМАС, те, кто поет песню сирен нигилизма, найдут открытые уши», — резюмировал Блинкен.

Как выяснила New York Times, в первые недели войны Израиль наносил удары по Газе в основном тяжелыми авиабомбами (450-900 кг), предназначенными для разрушения оборонных укреплений, а не использования в городской застройке. США тогда призвали ЦАХАЛ собирать больше разведданых, минимизируя количество жертв и отправили высокоточные бомбы меньшего размера.

Материал дополняется.