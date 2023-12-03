Венгрия сочла Украину неготовой к ЕС из-за отказа в выезде Порошенко

Отказ в выезде с Украины Порошенко и объяснение этого встречей с Орбаном являются доказательством неготовности Киева к членству в ЕС, сказал госсекретарь по международным коммуникациям Ковач. СБУ заявляла о подготовке провокации

Петр Порошенко (Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Венгрия считает, что отказ в выезде с Украины экс-президенту страны Петру Порошенко и объяснение СБУ этого его планируемой встречей с венгерским президентом Виктором Орбаном являются доказательством того, что Киев не готов к членству в Евросоюзе.

Об этом заявил государственный секретарь по международным коммуникациям и отношениям Венгрии Золтан Ковач, комментируя заявление СБУ.

«Венгрия не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента [Украины Владимира Зеленского]. Подобные новостные сообщения и эти политические чистки являются еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в Европейском Союзе», — написал он в соцсети X.

Порошенко сообщил, что его не выпустили с Украины, несмотря на «подписанную председателем Верховной рады» командировку, 1 декабря. По словам бывшего украинского президента, он собирался в США и Польшу. В частности Порошенко планировал встретиться с новым спикером палаты представителей американского конгресса Майклом Джонсоном. В США он собирался поговорить «об обеспечении почти исчерпанного в этом году финансирования военной помощи». Отказ в выезде Порошенко назвал «антиукраинской диверсией».

В заявлении СБУ говорилось, что спецслужба и украинская разведка получили информацию «о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины». Целью «провокации» СБУ назвала «снижение поддержки иностранных партнеров и попытку расколоть украинское общество изнутри». Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который «системно выражает антиукраинскую позицию» и «призывает снять санкции с России», отметили в СБУ.

В партии Порошенко «Европейская солидарность» назвали отказ в выезде экс-президента «атакой на внутриполитическое единство в Украине» и сочли, что такие действия вредят европейской интеграции страны. «Парадокс официальных разъяснений СБУ еще и в том, что пятого Президента Украины, как ни странно, не выпускали в Венгрию, а по факту не выпустили в Вашингтон. Одним нелепым решением ударили сразу по двум сторонам — и в Будапешт плюнули, и в Вашингтон попали», — говорится в заявлении партии.

Это не первый раз, когда украинская погранслужба отказывает в выезде экс-президенту. Так, в мае прошлого года он не смог пересечь границу несколько раз за сутки. Против Порошенко на Украине заведен ряд уголовных дел, в том числе о госизмене, легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег и попытке конституционного переворота.

Украина подала заявку на присоединение к ЕС в конце февраля прошлого года, а в июне того же года получила статус кандидата на членство. Однако Брюссель не раз исключал упрощенное вступление Украины в союз.

В частности против ускоренного членства Украины выступал Орбан. Politico сообщала, что из-за позиции венгерского премьера в ЕС назревает политический кризис. По данным издания, Брюссель рассматривает «ядерный вариант», при котором Венгрию могут лишить права голоса в ЕС.

Россия никогда не была против присоединения Украины к Евросоюзу, предъявляя претензии лишь к «военному освоению», а что касается «экономической интеграции — ради бога, это их выбор», говорил президент Владимир Путин. Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что развитие отношений ЕС с любыми странами не создает угрозы для России. С другой стороны, он заявлял о трансформации ЕС в «агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».