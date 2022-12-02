Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко запланировали встречу в декабре в Москве

Путин и Лукашенко запланировали встретиться в Москве в декабре

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

В декабре в Москве планируются переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера по итогам телефонного разговора глав государств.

«Президент России пригласил белорусского коллегу в Москву для переговоров по практическим вопросам реализации союзного строительства и обсуждения экономических вопросов. Планируется, что встреча состоится в декабре», — говорится в сообщении.

В конце ноября Лукашенко говорил, что собирается в ближайшее время встретиться с Путиным и обсудить проблемы, которые складываются в экономике и России, и Белоруссии и которые тормозят их сотрудничество. Еще одна возможная тема — вопросы импортозамещения, в котором, по мнению белорусского президента, обе страны «значительно могут продвинуться».

Разговор Путина и Лукашенко состоялся 2 декабря. В Кремле рассказали, что лидеры обсуждали «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах».

В пресс-службе Лукашенко уточнили, что также была затронута тема российской военной операции на Украине, комплекс экономических вопросов, включая совместную работу по импортозамещению и реализацию союзных программ, а также предстоящий саммит Евразийского экономического союза в Киргизии 9 декабря.